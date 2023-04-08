«МОК не хочет нашего возвращения». Фетисов — о политике и рекорде Овечкина

— Как относитесь к предложению Владислава Третьяка внедрить перекрестную систему плей-офф в КХЛ?

— По большому счету это будут большие затраты. Создание дивизионов — это возможность поднять самый главный — локальный — интерес, который в игровых видах спорта генерит и развитие, и деньги, и все остальное. Но с другой стороны, говоря о масштабах Российской Федерации, это огромные затраты на перемещение. Не знаю, почему эта идея вообще родилась. Конечно, мы не думаем, что преимущество Востока или Запада настолько очевидно или неочевидно, что требуются такие кардинальные решения. Можно ввести и гладкий календарь, чтобы все играли против всех, тогда в этом будет смысл. Но пускай те, кто непосредственно занимается этой проблематикой, просчитывают все «за» и «против».

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— Появилась информация, что федерация хоккея не собирается продлевать контракт с главным тренером сборной Алексеем Жамновым. Что вы думаете по этому поводу? Справляется ли, на ваш взгляд, Жамнов со своими обязанностями в сборной?

— Сборной не существует, тренера не продлевают… Мне кажется, Алексей справился со своей задачей как главный тренер. Он работал в непростых условиях. Мы с ним общаемся, ответственный парень и, как мне кажется, очень хороший специалист. Я думаю, следующий сезон, когда он станет главным тренером «Спартака», подтвердит мои слова. Очень странное решение сейчас, когда ни сборной нет, ни международного календаря.

— В нынешней ситуации насколько вообще нужен тренер сборной?

— Была же эта должность в федерации хоккея. Но если Жамнову не продлевают контракт, чем они это обосновывают? Тем, что сборной нет, или от того, что будет другой тренер сборной?

— Если не Жамнов, то кто бы мог принять команду?

— Игорь Ларионов, Сергей Федоров. Роман Ротенберг амбициозный в хорошем понимании. Михаил Кравец проявил себя как продвинутый тренер. Я думаю, есть выбор, что очень хорошо. Одно время такого выбора не было.

— МОК продлил отстранение команд из России. Ожидаемо ли это было для вас?

— Это абсолютно безобразное решение! Причем тут команды? Глупость какая-то.

— При этом отдельных атлетов могут допустить, если они не связаны с вооруженными силами. Как вы относитесь к этому, учитывая, что огромное количество наших спортсменов из ЦСКА, «Динамо» и так далее?

— Очередное безобразие и беспредел. Завтра они скажут, что бабушка у тебя должна быть определенной национальности. Я считаю, что это наше упущение, и я объясню почему. Если бы мы заявили сразу, что мы вернемся в олимпийское движение с флагом и гимном, то нам эту хрень не предлагали бы, прости, господи.

— То есть вы согласны с Еленой Вяльбе, которая считает, что нам не нужно участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом?

— В этой ситуации, в которой мы сейчас живем, — да. Я об этом говорил, и мне не надо здесь с кем-либо соглашаться. В свое время я «топил» за то, чтобы наши спортсмены выступали, потому что как спортсмен и тренер понимаю, насколько век спортсмена короткий. Но сейчас совсем другая история. Еще с этими условиями, которые не гарантируют ничего, это полный беспредел. Я считаю, что мы недоработали в этом плане. Надо было сразу сообщить МОК, Баху: «Друзья, ничего больше не предлагайте. Одно решение: если вы нас возвращаете с флагом и гимном, что соответствует Хартии, то мы готовы, все другие варианты даже не предлагайте». И не было бы этой манипуляции и раскола общества.

— Если МОК будет настаивать на публичном осуждении СВО, не похоронят ли они идею возвращения российских спортсменов на международную арену?

— Много чего происходит, и МОК превратился в политическую организацию вместо спортивной. Спорт и мир — главный девиз олимпийского движения. Но, к сожалению, то, что происходит сейчас, не соответствует ему. Еще раз: ни в документах Хартии, ни в положениях федерации ничего похожего нет.

— Как вы считаете, МОК хочет нашего возвращения?

— Он не хочет нас вернуть, поэтому и предлагает неприемлемые условия. Если бы он хотел вернуть, то по-другому бы себя вел.

— Как думаете, много ли спортсменов согласятся на такие условия?

— Не знаю. Я думаю, мы должны принять консолидированное решение, чтобы потом никого не осуждать и не обсуждать.

— В фехтовании многие федерации отказались проводить соревнования из-за допуска россиян. Не будет ли нас бойкотировать половина мира?

— К этому все идет. Эта позиция срежиссирована, здесь не надо ничему удивляться.

— Последний вопрос. Как считаете, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки?