Глава МВД ФРГ пригрозила отказом в выдаче германских виз спортсменам из России

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Глава МВД Германии Нэнси Фезер, курирующая в стране вопросы спорта, пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их до соревнований.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать», — утверждала министр в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke. «Если мы организовываем в Германии международные соревнования, то мы можем действовать соответствующим образом. Мы будем поступать, всегда придерживаясь ясной позиции», — сказала она.

В то же время глава МВД ФРГ выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян. «Тем самым мы навредим собственным атлетам, которые долго готовились к этой цели», — считает она.