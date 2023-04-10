Глава МВД ФРГ пригрозила отказом в выдаче германских виз спортсменам из России
При этом Нэнси Фезер выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян.
При этом Нэнси Фезер выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян.
БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Глава МВД Германии Нэнси Фезер, курирующая в стране вопросы спорта, пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их до соревнований.
«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать», — утверждала министр в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke. «Если мы организовываем в Германии международные соревнования, то мы можем действовать соответствующим образом. Мы будем поступать, всегда придерживаясь ясной позиции», — сказала она.
В то же время глава МВД ФРГ выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян. «Тем самым мы навредим собственным атлетам, которые долго готовились к этой цели», — считает она.
28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято позднее.