Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Ростов
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Жирона
Хоккей. НХЛ
11.04
Вашингтон
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.04
Виннипег
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
11.04
Оттава
Каролина
Хоккей. НХЛ
11.04
Рейнджерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
11.04
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Колорадо
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
11.04
Детройт
Даллас
Хоккей. НХЛ
01:00
Филадельфия
Бостон
35
Все события
11:38 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД ФРГ пригрозила отказом в выдаче германских виз спортсменам из России

При этом Нэнси Фезер выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян.

Наверх
Источник: AP 2022

БЕРЛИН, 10 апреля. /ТАСС/. Глава МВД Германии Нэнси Фезер, курирующая в стране вопросы спорта, пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их до соревнований.

Читайте также
«МОК не хочет нашего возвращения». Фетисов — о политике и рекорде Овечкина

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять на то, действительно ли россияне будут участвовать», — утверждала министр в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke. «Если мы организовываем в Германии международные соревнования, то мы можем действовать соответствующим образом. Мы будем поступать, всегда придерживаясь ясной позиции», — сказала она.

В то же время глава МВД ФРГ выступила против бойкота немецкими спортсменами соревнований с участием россиян. «Тем самым мы навредим собственным атлетам, которые долго готовились к этой цели», — считает она.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято позднее.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карпин: следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются
"На фоне чемпионата России чемпионат мира выглядел довольно скучно"
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь