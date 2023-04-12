Чемпионкам Игр по фигурному катанию канадкам Дюамель и Вирчу запретили въезд в Россию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Тессе Вирчу и победительнице Игр 2018 года в командном турнире Меган Дюамель запретили въезд на территорию России на постоянной основе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Всего МИД РФ в среду запретил въезд в Россию 42 атлетам из Канады, которые подписали письмо об отстранении россиян от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Среди них также четырехкратные олимпийские чемпионки по хоккею Хэйли Виккенхайзер и Джэйна Хеффорд, трехкратная победительница Игр по бобслею Кейли Хамфрис, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо, олимпийская чемпионка 2006 года по фристайлу Дженнифер Хейл, обладательница золотой медали Олимпиады 2006 года по лыжным гонкам Чандра Кроуфорд, олимпийская чемпионка 2008 года по вольной борьбе Кэрол Хвин, победительница Олимпиады 2010 года по конькобежному спорту Кристин Несбитт, трехкратный призер Олимпийских игр конькобежка Кристина Гроувс.

9 марта канадские олимпийцы призвали сохранить запрет на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. Авторы письма осудили национальный олимпийский комитет страны за поддержку новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), предложившего допускать до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции.