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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами

Министерство спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

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Источник: AP 2022

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии», — говорится в документе.

Ранее член исполкома олимпийского комитета Украины Олег Немчинов сообщил, что украинским спортсменам запретили участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже вместе с россиянами.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

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