Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Белоруссии», — говорится в документе.

Ранее член исполкома олимпийского комитета Украины Олег Немчинов сообщил, что украинским спортсменам запретили участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже вместе с россиянами.