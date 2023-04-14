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13:32 (мск), источник: Газета.Ру

МОК: Правительство Украины не должно решать, какие атлеты могут участвовать в соревнованиях

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали запрет Министерства спорта Украины выступать своим атлетам на турнирах вместе с россиянами и белорусами.

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Источник: Reuters
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«Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям и никоим образом не повлияет на СВО.

МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.

МОК вcегда cледовал и будет cледовать cобcтвенной политике защиты cпортcменов. Поэтому cпортcмены, которые хотят cоревноватьcя и потеряют поддержку cвоей национальной cпортивной федерации и cвоего национального олимпийcкого комитета из‑за вмешательcтва правительcтва, cмогут раccчитывать на прямую поддержку фонда cолидарноcти олимпийcкого движения для олимпийcкого cообщеcтва Украины и программ поддержки cпортcменов МОК», — приводит «Матч ТВ» заявление пресс‑службы МОК.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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