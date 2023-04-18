Сто лет в движении. Спортивное общество «Динамо» празднует юбилей

«Динамо» стало первым спортивным обществом, которое появилось в Советском Союзе и объединило в себе представителей многих видов спорта. В этом заключается его кардинальное отличие от «Спартака», чья футбольная летопись ведется с апреля 1922 года, когда СССР еще не был создан, а история всесоюзного общества — с 1935-го.

Советская Россия в первые годы не особо жаловала спортивные организации. В октябре 1922 года были запрещены почти все созданные до революции спортивные кружки, клубы и объединения. Только небольшая часть из них сумела сохранить себя путем добавления слова «красный». Так, кружок «Сокольники» стал «Красными Сокольниками», а «Хамовники» — «Красными Хамовниками». Отзвуки классового подхода были видны и в названии нового спортивного общества «Динамо», которое изначально звалось Московским пролетарским спортивным обществом (МПСО «Динамо»).

Спортсмены общества "Динамо" на спортивном празднике, посвященном IV летней Спартакиаде народов СССР на Центральном стадионе В. И. Ленина в Москве | Источник: РИА "Новости"

Основатель «Динамо» — заместитель начальника политического секретариата войск Главного политического управления (ГПУ) Московского округа Павел Уралец, который возглавил инициативную группу по созданию общества. На первом заседании группы, проходившем в феврале 1923 года, были приняты решения о названии и флаге будущего спортобщества, выбраны цвета спортивной формы и флага, остававшиеся неизменными на протяжении всей истории существования «Динамо». 18 апреля 1923 года состоялось учредительное совещание, которое утвердило устав нового спортивного общества и определило размер членских взносов. Председателем президиума был избран заместитель руководителя ГПУ Иосиф Уншлихт, почетным председателем МПСО «Динамо» в июле 1923 года — народный комиссар внутренних дел РСФСР и глава ГПУ Феликс Дзержинский.

Первое официальное участие представителей «Динамо» в соревнованиях относится ко второй половине мая 1923 года, когда в Москве проходил чемпионат города по тяжелой атлетике, а в июне новое спортивное общество впервые выступило в роли организаторов турниров по футболу, теннису, баскетболу, легкой атлетике, стрельбе, мотовелогонкам. С 1924 года спортсмены «Динамо» начали выезжать за рубеж и выступать на соревнованиях с участием представителей местных спортивных рабочих клубов.

Спустя два года была утверждена динамовская эмблема (белый ромб с литерой «Д» внутри), которую придумал футболист «Динамо» Александр Борисов.

Общество «Динамо» очень быстро развивалось, становилось массовым, активно пропагандировало здоровый образ жизни и спустя шесть лет после своего основания имело отделения уже в двухстах городах страны, включая столицы всех союзных республик.

В 1932 году динамовцем стал знаменитый писатель Максим Горький, который, вступая в общество, написал: «Греческое слово “дина” — значит сила, “динамика” — движение, а “динамит” — взрывчатое вещество. “Динамо” — это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль все старое, гнилое, все, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого — рост пролетарской социалистической культуры».

Евгения Сеченова (1918-1990), 17-летняя легкоатлетка, выступавшая за спортивное общество "Динамо". В будущем 19-кратная чемпионка СССР в беге и эстафетах, рекордсменка мира в эстафете 4х200 м., чемпионка Европы. 1935 год | Источник: РИА "Новости"

Первый стадион страны

Летом 1928 года в Советском Союзе появился первый полноценный стадион. Он находился в распоряжении общества «Динамо» и был возведен в Петровском парке Москвы. Новый стадион стал местом проведения первой Всесоюзной спартакиады — грандиозного физкультурно-спортивного праздника-смотра с участием советских и зарубежных спортсменов. Идея проведения спартакиады появилась в августе 1927 года, и строительство стадиона стало государственной задачей.

Первоначальный проект этого спортивного сооружения был предложен известными архитекторами того времени братьями Борисом и Дмитрием Иофанами, а завершали строительство архитекторы Аркадий Лангман и Леонид Чериковер. Стадион был построен в виде гигантской подковы с прямыми Северной и Южной трибунами и замыкающей их полукругом Западной.

В 1934—1936 годах стадион «Динамо» подвергся реконструкции. Была возведена Восточная трибуна, замкнувшая подковообразный полукруг трибун. Строители углубили футбольное поле на три метра и возвели дополнительный нижний ярус трибун. Вместимость стадиона выросла до 53 445 зрителей, а с учетом широкой верхней площадки, откуда соревнования можно было наблюдать стоя, — до 70−80 тыс.

Парад физкультурников на московском стадионе «Динамо» | Источник: РИА "Новости"

Еще одна масштабная реконструкция ожидала стадион «Динамо» в конце 70-х годов, когда Москва готовилась принять летнюю Олимпиаду. Северная, Южная и Восточная трибуны были демонтированы и заново отстроены. Установили четыре мачты для прожекторов, были построены административное здание и гостиница, введены в эксплуатацию футбольно-легкоатлетический манеж, гимнастический зал и каток с искусственным льдом. В 1980 году стадион «Динамо» стал местом проведения олимпийского футбольного турнира.

В 2008 году футбольную арену «Динамо» вновь начали капитально перестраивать, были снесены все трибуны за исключением исторической Западной. Спустя десять лет на месте старого «Динамо» заработал современный спортивный комплекс, вмещающий в себя центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина на почти 26 тыс. зрителей с расположенной под одной крышей «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где проводятся баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

Первые в футболе и хоккее

Футбольный матч на Центральном стадионе «Динамо» | Источник: РИА "Новости"

Первый чемпионат СССР по футболу проходил с 22 мая по 17 июля 1936 года. В однокруговом турнире принимало участие семь команд. Вместе с динамовскими клубами из Москвы, Киева и Ленинграда за право войти в историю и стать первым чемпионом Советского Союза боролись московские «Спартак», «Локомотив» и ЦДКА, а также ленинградская «Красная заря». Титул победителя соревнований завоевали столичные динамовцы, которые одержали победы во всех шести матчах. Серебро досталось их киевским одноклубникам, бронза — «Спартаку», который в октябре выиграет второй (осенний) чемпионат страны. Лучшим бомбардиром первого в истории футбольного первенства СССР стал московский динамовец Михаил Семичастный, забивший шесть мячей.

Всего было проведено 54 чемпионата Советского Союза по футболу. Чаще всего побеждали в соревнованиях динамовцы из Киева (13 раз), 12 раз успех праздновал московский «Спартак», 11 — московское «Динамо». В 1964 и 1978 году чемпионом страны становилось тбилисское «Динамо», в 1982-м — минское.

Сразу после окончания Великой Отечественной войны московское «Динамо», усиленное армейскими футболистами, совершает победоносное турне по Великобритании, где в двух встречах одерживает победы (с «Кардифф Сити» — 10:1, с лондонским «Арсеналом» — 4:3) и дважды сыграет вничью (с «Челси» из Лондона — 4:4 и с «Рейнджерс» из Глазго — 2:2). Выступление динамовцев на родине футбола было признано триумфальным и имело огромный международный резонанс.

Футболисты «Динамо» выходят на футбольное поле перед встречей с командой «Кардиф-Сити» в Англии в 1945 году | Источник: РИА "Новости"

В феврале 1936 года состоялся и первый чемпионат СССР по хоккею с мячом, который по популярности мало в чем уступал в довоенные годы футболу. Золотые награды тогда завоевали московские динамовцы, а лучшим бомбардиром стал игрок этого клуба Михаил Якушин, который летом того же года станет чемпионом страны по футболу, а впоследствии, будучи главным тренером столичного футбольного «Динамо», шесть раз приведет команду к золотым наградам первенства страны.

В активе Якушина есть и еще один титул первого чемпиона Советского Союза. В сезоне-1946/47 проходило дебютное первенство СССР по хоккею с шайбой. В упорном противостоянии золото завоевали московские динамовцы, за которых выступал Якушин. Серебряными медалями были награждены хоккеисты ЦДКА, бронза досталась московским спартаковцам.

Первыми — на защиту Родины

Первый удар гитлеровских войск, вероломно вторгшихся ранним утром 22 июня 1941 года, приняли на себя советские пограничники, среди которых было немало динамовцев.

Само общество «Динамо» с первых дней войны полностью перестроилось на военный лад и сосредоточилось на подготовке будущих защитников Родины. Все имеющиеся у «Динамо» спортивные сооружения были предоставлены в распоряжение военкоматов для обучения призывников и бойцов народного ополчения преодолению препятствий, рукопашному бою, метанию гранат и т. д.

Сами спортсмены-динамовцы, в мирное время не раз становившиеся чемпионами страны, обязались подготовить по тысяче бойцов Красной армии каждый и стали зачинателями движения «тысячников». Так, велосипедистка Мария Минина подготовила более трех тысяч солдат, за что ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта, а военное командование наградило спортсменку орденом Красной Звезды и именными золотыми часами.

27 июня 1941 года на московском стадионе «Динамо» начала формироваться Особая группа войск НКВД для выполнения специальных заданий в тылу врага. В октябре она была преобразована в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) войск НКВД. Первыми бойцами бригады стали многие ведущие динамовские спортсмены, включая неоднократного рекордсмена мира по тяжелой атлетике Николая Шатова, чемпионов страны по борьбе Григория Пыльнова и Шалву Чихладзе, неоднократного победителя первенств страны в барьерном беге Ивана Степанчонка. Уже через месяц после начала войны в тыл врага были направлены первые подразделения Особой группы, которые очень эффективно проявили себя при выполнении приказов командования. За совершенные в годы Великой Отечественной войны подвиги орденами и медалями было награждено 5 172 бойца ОМСБОНа, а 24 из них удостоились звания Героя Советского Союза.

6 мая 1942 года в блокадном Ленинграде состоялся футбольный матч, в котором противостояли друг другу местное «Динамо» и команда воинской части Балтийского флотского экипажа. Игра состояла из двух таймов по 30 минут каждый и завершилась победой «Динамо» со счетом 7:3. До января 1943 года, когда была прорвана блокада, в осажденном Ленинграде было проведено несколько футбольных матчей.

Первые чемпионы мира

Первым советским чемпионом мира стал представитель спортивного общества «Динамо» Григорий Новак. Это произошло в октябре 1946 года, когда советские спортсмены дебютировали на мировых первенствах. Штангист Новак, выступавший на мировом первенстве в Париже в весовой категории до 82,5 кг, установил четыре мировых рекорда и привез в СССР первую золотую медаль чемпионата мира в истории советского спорта.

Первая в истории конькобежного спорта трехкратная чемпионка мира в классическом многоборье Мария Исакова начала свою карьеру, придя в секцию «Юный динамовец» в родном Кирове. В годы войны она работала медсестрой в госпитале, но не прекращала занятия спортом. Дебютным для советских конькобежек стал чемпионат мира, который проходил в финском Турку. Исакова стала первой на дистанциях 1 000 и 3 000 м, второй — на 500-метровке, третьей — на 5 000 м и выиграла в многоборье. В 1949 году она повторила свой успех на чемпионате мира в Норвегии, а в 1950-м — на домашнем мировом первенстве в Москве.

Первый вратарь советского футбола

Лев Яшин | Источник: РИА "Новости"

Голкипер московского «Динамо» Лев Яшин является единственным в истории мирового футбола вратарем, получившим «Золотой мяч», который считается самой престижной индивидуальной наградой, присуждаемой лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Яшин получил «Золотой мяч» в 1963 году и стал первым советским футболистом, удостоенным этого приза. После получения награды Международная федерация футбола направила официальное письмо руководству «Динамо», в котором выражалась благодарность за воспитание вратаря.

Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1970 год, провел за клуб 326 матчей, в составе которого пять раз становился чемпионом СССР и три раза — обладателем Кубка страны.

Будучи голкипером национальной команды, он в 1956 году стал обладателем золотой олимпийской награды, а в 1960 году выиграл чемпионат Европы. Яшин принимал участие в трех чемпионатах мира, на мировом первенстве 1966 года его команда заняла четвертое место. В активе голкипера «Динамо» есть также серебро чемпионата Европы 1964 года. В 1953 году знаменитый футбольный вратарь сумел проявить себя и в хоккее с шайбой, став в составе бело-голубых обладателем Кубка СССР.

Сменщик Яшина считает «Динамо» своим вторым домом

В прощальном матче Яшина против сборной мира, состоявшемся 27 мая 1971 года, легенду советского футбола сменил на воротах другой вратарь московского «Динамо» — Владимир Пильгуй, который на следующий год стал серебряным призером чемпионата Европы и защищал цвета динамовского клуба до 1981 года включительно.

«Если говорить обо мне, то вся моя такая взрослая жизнь в общем-то прошла в “Динамо”, вот уже 52 года, — сказал Пильгуй ТАСС. — Собственно все, что у меня есть, я приобрел благодаря этому обществу и благодаря тем людям, которые работали в “Динамо” и сейчас там работают, поэтому для меня это как бы родная семья, можно сказать, что это и второй дом, и даже, может быть, больше, чем дом».

«Что касается вклада “Динамо”, то, я думаю, трудно его переоценить, столько больших спортсменов вырастило это общество и столько вот этих спортсменов внесли в общую копилку достижений советского и российского спорта, можно бесконечно перечислять эти имена, их все прекрасно знают», — добавил многолетний вратарь динамовцев.

Для Мальцева и Юрзинова «Динамо» стало настоящей семьей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев играл за хоккейное «Динамо» с 1967 по 1984 год и был верен ему всю жизнь.

«В “Динамо” меня приняли как родного сына, — рассказал Мальцев ТАСС. — Я приехал сюда из маленького городка Кирово-Чепецка и здесь встретил Аркадия Ивановича [Чернышева] (главный тренер “Динамо” в 1946—1974 годах — прим. ТАСС), который дал мне путевку в жизнь. Хочу сказать большое спасибо болельщикам “Динамо”. Думаю, таких преданных болельщиков я не встречал, и мы всегда делали большой праздник для них».

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов, возглавивший московское хоккейное «Динамо» в 1989 году, уже следующей весной сумел привести команду к золоту чемпионата страны, которое бело-голубые последний раз завоевывали в далеком 1954-м.

«Я динамовец с 12 лет, — рассказал Юрзинов ТАСС. — А какая была обстановка, в которой мы росли. Вместе были с Львом Ивановичем Яшиным, легкоатлетами, футболистами — это же была моя семья. На базе в Новогорске Льву Ивановичу стучали по воротам, помню и сейчас всех футбольных тренеров: и [Александра] Севидова, и [Александра] Пономарева, и Бескова Константина Ивановича. Это была настоящая семья. У нас у всех было чувство принадлежности к обществу, болели друг за друга».

Первый борец России — из «Динамо»

Александр Карелин | Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе динамовец Александр Карелин занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение тринадцати лет не проигравший ни одной схватки.

Борец из Новосибирска побеждал на Играх в 1988, 1992 и 1996 годах, он является девятикратным чемпионом мира и двенадцатикратным — Европы. На четвертой для себя Олимпиаде, которая проходила в 2000 году в Сиднее, Карелин уступил в финале, после чего принял решение уйти из спорта. Многие считают, что россиянина в том финале засудили.

«Когда я пришел в “Динамо”, главным тренером у нас был двукратный олимпийский чемпион Валерий Григорьевич Резанцев, в сборной работал олимпийский чемпион Николай Федорович Балбошин, — рассказал Карелин ТАСС. — Однажды я издалека видел даже самого Анатолия Ивановича Парфенова (победителя Олимпиады-1956 — прим. ТАСС). И мы, молодые динамовские борцы, всегда старались, чтобы наша табель о рангах не пустовала на фоне успехов таких маститых динамовцев».

В 1996 году динамовцу Карелину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

«Столетие “Динамо” — это правильный этап, чтобы не только подводить итоги, но и сказать слова благодарности. Чтобы все наши традиционные спортивные дисциплины продолжали развиваться. Динамовцам есть чем гордиться — и борцам, и боксерам, и гимнастам. Очень хочется, чтобы штангисты опять напомнили о себе, когда-то в “Динамо” была блестящая школа тяжелой атлетики», — заключил трехкратный олимпийский чемпион.

Фехтование под Высоцкого

Одной из самых титулованных советских фехтовальщиц является рапиристка из «Динамо» Галина Горохова, которая принимала участие в четырех Олимпийских играх и стала обладательницей трех золотых наград (1960, 1968, 1972).

«Я попала в “Динамо” в 17 лет и с тех пор не покидала его никогда, — рассказала ТАСС трехкратная олимпийская чемпионка. — Увидела фехтование по телевизору и захотела им заниматься. Мне сказали: иди в “Динамо”, тебя там примут — так и получилось».

«“Динамо” — это лучшее общество, потому что такого отношения никогда и нигде к спортсменам не было. Мы собирались все вместе. Однажды наш профсоюз пригласил Владимира Высоцкого — тот пришел к нам с гитарой и 45 минут пропел. Ходили мы и в Театр Вахтангова на “Варшавскую мелодию” и “Принцессу Турандот”. Динамовцев учили культуре — не только физической, но у духовной. Считаю, нам повезло», — добавила Горохова.

В «Динамо» — на машине для заключенных

Александр Тихонов стал первым биатлонистом в истории, сумевшим завоевать четыре золотые медали на Олимпийских играх. В составе сборной СССР он занимал первые места в эстафетах на Играх 1968, 1972, 1976 и 1980 годов.

«Когда пришло время призыва, за меня началась борьба между ЦСКА и “Динамо”, которые очень конкурировали между собой, — рассказал Тихонов ТАСС. — Я на тот момент уже заявил о себе на соревнованиях на первенство Новосибирской области, обыграв признанных лидеров. В день призыва армейцы начали меня искать, а динамовцы пошли на хитрость — посадили в зэковскую машину и отправили в военкомат».

«Когда она туда подъехала, меня уже поджидали представители ЦСКА. Динамовцы не захотели меня отдавать и не выпускали никуда из машины. Но как только армейцы уехали на обед, меня быстро оформили, вручив призывное свидетельство. Когда те вернулись, им было сказано: “Стоп-стоп, он уже официально динамовец”, — вспоминает знаменитый биатлонист.

«Динамо» подставило плечо российскому спорту

Распад СССР крайне негативно отразился на российском спорте, очень многие спортивные сооружения в начале 90-х были перепрофилированы под вещевые рынки, а тренеры, воспитавшие многих чемпионов мира, из-за отсутствия достойной зарплаты вынуждены были бросить свою любимую работу и кормить свои семьи, сменив род деятельности.

«Несмотря на все передряги, вызванные распадом СССР, на мой взгляд, именно “Динамо” удалось лучше всех сохранить в 90-х свою спортивную инфраструктуру и поддержать спортсменов, — заявил ТАСС двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев. — Благодаря этому мы продолжали занимать высокие места на самых крупных международных стартах. Я очень благодарен этому обществу, обязан ему и считаю “Динамо” лучшей спортивной организацией мира. Без “Динамо” я определенно не состоялся бы как спортсмен».

«До того как прийти в пятиборье, я занимался плаванием в секции “Динамо”, и вся моя карьера в большом спорте была связана с “Динамо”. Поэтому я с самого детства принадлежу только этому спортивному обществу. Каждый раз, когда я возвращался домой с золотыми олимпийскими наградами, меня мое родное “Динамо” чествовало. А сейчас я являюсь почетным динамовцем», — добавил двукратный олимпийский чемпион.

Один из героев Токио-2020

Динамовский гимнаст Артур Далалоян получил тяжелую травму ноги (разрыв ахиллова сухожилия) за 3,5 месяца до старта Олимпийских игр в Токио, но вопреки всем медицинским прогнозам сумел восстановиться и стать обладателем золотой награды командного турнира. Без Далалояна шансы российских гимнастов занять первое место в Японии, по мнению специалистов, были бы минимальны.

«Динамо» стало для меня с детства вторым домом, а команда — настоящей семьей, — сказал Далалоян ТАСС. — Я постоянно ощущал поддержку во всем. Благодаря «Динамо» я сумел добиться таких результатов, особенный вклад оно внесло в детстве, когда только начинал свой путь в гимнастике. Поэтому я с большим теплом отношусь к моему родному клубу".

«С другой стороны, представлять “Динамо” на соревнованиях — это большая ответственность. У этого общества огромная гимнастическая история, очень много людей достигали до меня очень больших результатов. Я с самого детства понимал эту ответственность, и это дополнительно стимулировало меня на достижение высоких результатов», — признался гимнаст.

«Динамо» сегодня

Подготовка к открытию выставки, посвященной 100-летнему юбилею спортивного общества «Динамо», в Государственной Думе РФ | Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт общества, в настоящее время «Динамо» является единственной общероссийской общественно-государственной спортивной организацией, действующей во всех субъектах Российской Федерации. «Динамо» ведет активную работу во всех важных направлениях спорта: развитие массового и детско-юношеского спорта, работа с детьми-сиротами и детьми из малоимущих семей, развитие служебно-прикладных видов спорта и спорта высших достижений.

По состоянию на 2022 год общество «Динамо» культивирует 80 видов спорта, из которых 44 являются олимпийскими и шесть — служебно-прикладными. «Динамо» принадлежат 73 профессиональные команды в игровых видах спорта, 28 клубов выступают в элитных лигах. Более тысячи представителей этого общества входят в состав сборных России по различным видам спорта.

Многие поколения динамовцев завоевывали и приумножали славу отечественного спорта, одерживая победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 327 динамовцев стали призерами летних Олимпийских игр, 399 — зимних. Главным героем последней Олимпиады, проходившей в 2022 году в Пекине, стал лыжник-динамовец Александр Большунов, завоевавший три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Обществу «Динамо» принадлежит 148 спортивных объектов, расположенных по всей России. Это универсальные спорткомплексы, стадионы, лыжные и гребные базы, плавательные бассейны и биатлонные комплексы, в которых тренируются и выступают тысячи юных и взрослых спортсменов-динамовцев.