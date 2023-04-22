В МОК заявили, что Украина зашла далеко из-за запрета атлетам соревноваться с россиянами

«Вы уже видели, и я хочу высказаться по этому поводу — было много резких формулировок со стороны правительства Украины на тему решения, которое было принято исполкомом МОК, — сказал Маклеод. — Они дошли до того, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут выступать россияне и белорусы в нейтральном статусе. Они также пригрозили прекратить финансирование этих спортсменов. Для нас это выглядит так, что они зашли слишком далеко, поскольку спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений, и мы не верим, что решения правительств, будь то Украины, России или любого другого, должны влиять на возможность спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию. Так что это неблагоприятное положение, в котором мы находимся в данный момент, но, несомненно, исполкому МОК придется обсудить сложившуюся ситуацию».