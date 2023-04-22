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18:57 (мск), источник: ТАСС

В МОК заявили, что Украина зашла далеко из-за запрета атлетам соревноваться с россиянами

В комитете считают, что решения правительств не должны влиять на возможность спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию.

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Источник: Reuters

ТАСС, 22 апреля. Власти Украины зашли слишком далеко, запретив своим спортсменам принимать участие в соревнованиях, в которых выступают атлеты из России и Белоруссии. Об этом в субботу заявил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

«Вы уже видели, и я хочу высказаться по этому поводу — было много резких формулировок со стороны правительства Украины на тему решения, которое было принято исполкомом МОК, — сказал Маклеод. — Они дошли до того, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут выступать россияне и белорусы в нейтральном статусе. Они также пригрозили прекратить финансирование этих спортсменов. Для нас это выглядит так, что они зашли слишком далеко, поскольку спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений, и мы не верим, что решения правительств, будь то Украины, России или любого другого, должны влиять на возможность спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию. Так что это неблагоприятное положение, в котором мы находимся в данный момент, но, несомненно, исполкому МОК придется обсудить сложившуюся ситуацию».

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

31 марта член исполкома Национального олимпийского комитета Украины, министр кабинета министров страны Олег Немчинов заявил, что украинские спортсмены не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты. 14 апреля депутат Верховной рады Жан Беленюк опубликовал приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых участвуют атлеты из России и Белоруссии. За нарушение приказа спортивные федерации будут лишаться финансирования.

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