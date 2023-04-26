Стали известны подробности декларации для спортсменов про отношение к СВО
Россиянам предложат подписать декларацию для допуска к стартам без пункта об осуждении СВО.
Россиянам предложат подписать декларацию для допуска к стартам без пункта об осуждении СВО.
Президент Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти заявил, что организация находится в процессе разработки модели декларации, которую российские и белорусские спортсмены должны будут заполнять для участия в международных соревнованиях.
«Спортсменам нужно будет подписать декларацию, но никто не будет просить их сказать, что они против военных действий, потому что в России это уголовно наказуемое деяние. С юридической помощью мы находимся в процессе разработки модели этой декларации. Пилоты “Формулы-1” уже делают это. Такие федерации, как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), уже впереди (в этом процессе), и мы постараемся все это согласовать, но это непросто», — приводит слова Риччи Битти L'Equipe.
«Есть еще одна деликатная тема — это контроль (соответствия спортсменов критериям). Мы изучаем возможность поручить эту задачу Спортивному арбитражному суду. Но это пока не официально», — добавил он.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне событий на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований в качестве защитных мер. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям разрешить не поддерживавшим спецоперацию россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.