Стали известны подробности декларации для спортсменов про отношение к СВО

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию, но никто не будет просить их сказать, что они против военных действий, потому что в России это уголовно наказуемое деяние. С юридической помощью мы находимся в процессе разработки модели этой декларации. Пилоты “Формулы-1” уже делают это. Такие федерации, как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), уже впереди (в этом процессе), и мы постараемся все это согласовать, но это непросто», — приводит слова Риччи Битти L'Equipe.