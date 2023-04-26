Запад включил мозги? Российских спортсменов больше не просят осуждать СВО

Глава Ассоциации летний олимпийский федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти заявил, что наших спортсменов больше не буду заставлять выступать с осуждением специальной военной операции, однако некую бумажку все равно придется подписать.

Что предлагал МОК

Жаркие споры относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях продолжаются. МОК сначала долгое время говорил о невозможности снятия санкций, а потом внезапно изменил позицию и заговорил о неправильности дискриминации атлетов на основе их национальной принадлежности.

В какой-то момент хотелось даже поверить в честность главы организации Томаса Баха, который жестко пресекал вмешательство других стран в дела МОК. Это касалось возможных бойкотов и угроз не участвовать в соревнованиях, если там будут присутствовать россияне и белорусы.

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Тем не менее, такая позитивная риторика не помешала МОК выдвинуть абсолютно невыполнимые требования по возвращению наших спортсменов к соревнованиям. 8 марта исполком организации рекомендовал международным федерациям разрешить не поддерживавшим спецоперацию россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом в МОК предложили не допускать до соревнований атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Санкции смягчили, но надо продолжать давить

С тех пор руководство российского спорта всячески высказывалось о неадекватности выдвигаемых требований. Вероятно, эти слова повлияли на МОК и других спортивных чиновников на Западе, и те решили немного включить мозги. Так, глава ASOIF рассказал о том, что наших и белорусских атлетов больше не будут просить осуждать СВО на Украине.

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию, но никто не будет просить их сказать, что они против военных действий, потому что в России это уголовно наказуемое деяние. С юридической помощью мы находимся в процессе разработки модели этой декларации. Пилоты “Формулы-1” уже делают это. Такие федерации, как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), уже впереди (в этом процессе), и мы постараемся все это согласовать, но это непросто. Есть еще одна деликатная тема — это контроль (соответствия спортсменов критериям). Мы изучаем возможность поручить эту задачу Спортивному арбитражному суду. Но это пока не официально», — приводит слова Риччи Битти L'Equipe.

Приятно, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжают называть условия МОК унизительными и призывают к пересмотру ограничений. Они прекрасно понимают, что если дать слабину здесь и сейчас, дальше будет еще хуже. В МОК наверняка придумают еще что-то, чтобы максимально осложнить допуск россиян.