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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польша формирует коалицию для недопуска России на соревнования

ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польша формирует коалицию из 36 государств для недопущения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.

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Источник: AFP 2022

«Мы находимся в процессе формулирования позиции 36 государств, а 15 мая на Совете Европейского союза по вопросам спорта мы планируем принять декларацию, которая очень ясно и прозрачно будет выражать протест против возвращения россиян и белорусов на международные арены», — сказал Бортничук.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне событий на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований в качестве защитных мер. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям разрешить не поддерживавшим спецоперацию россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

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