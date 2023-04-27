Польша формирует коалицию для недопуска России на соревнования

«Мы находимся в процессе формулирования позиции 36 государств, а 15 мая на Совете Европейского союза по вопросам спорта мы планируем принять декларацию, которая очень ясно и прозрачно будет выражать протест против возвращения россиян и белорусов на международные арены», — сказал Бортничук.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне событий на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований в качестве защитных мер. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям разрешить не поддерживавшим спецоперацию россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.