«Когда говорят, что наши спортсмены одеты лучше всех, это не пустые слова». Юдашкин экипировал сборную России в самые нелегкие времена

Прозвучит странно, но, когда два дня назад пришла новость о смерти Вячеслава Зайцева, мысль о Юдашкине невольно стрельнула в голову. Мысленно хотелось пожелать ему продержаться как можно дальше — только недавно, 18 марта, Валентин работал в жюри турнира шоу-программ. Иногда подольше в нашей жизни — это один день, надо уметь ценить даже его. Сегодня стало известно о смерти знаменитого кутюрье от рака на 60-м году жизни.

Пионер российской олимпийской формы

Юдашкин, как Зайцев и как многие русские модельеры, для спорта и фигурного катания люди не последние. Валентин Абрамович, если это уместно сравнивать, даже ближе. Сейчас не все помнят, но именно выдающийся модельер делал первую форму олимпийской сборной России. После немного несуразной и, по сути, найденной на складе формы в 1992 году для объединенной команды Юдашкин, как он признавался сам, подключился к делу и «бегал за спонсорами», чтобы сделать качественный продукт.

«СЭ» попросил рассказать о той работе Виталия Смирнова, почетного президента Олимпийского комитета России, в ту пору возглавлявшего организацию:

— На Олимпиаде-1992 нам бесплатно форму сделала одна югославская фирма, были обычные брюки и рубашки. И потом у меня была прямая линия в «Комсомольской правде», звонки отовсюду, и меня спросили — почему наши спортсмены так скромно одеты? Я в ответ пообещал, что на следующих Играх будет все по-другому. Спросили — а кто же дизайнер? А я сказал, что не очень в этом разбираюсь, мол, может, вы подскажете? Мне рассказали, что есть такой молодой, талантливый — Юдашкин. Тогда спонсоры уже появились, мы встали на ноги.

Я его нашел, пригласил к себе домой в гости. Мы с женой вспоминали сегодня — он был тогда очень застенчивым, один приехал, совсем молодой, тогда много интересных людей у нас собралось. Потом съездили в Олимпийский комитет, посмотрели его работы. И довольно быстро договорились, подписали контракт. И он нашу сборную одевал в Лиллехаммере и Атланте, очень красивая парадная форма.

Источник: Андрей Голованов

Случай у Клинтона

Правда, с формой 1996 года связана еще одна веселая история — Юдашкин тогда создал очень смелый и веселый летний эскиз разноцветными кольцами, который вполне можно было принять за пляжный вариант. Рассказывают, что представители нашего Олимпийского комитета отправились в нем на прием к президенту США Биллу Клинтону. И стали единственными, кто пришел в разноцветном, на фоне повсеместных фраков и вечерних платьев. Вряд ли это все поняли правильно, но Смирнов считает, что российские сборные на большинстве Олимпиад были одеты едва не лучше всех.

— Мы и с Вячеславом Зайцевым плотно работали еще в советские времена, Валентин нас тоже не забывал. Он сам по себе был яркий, незаурядный человек, новатор, и мы в какой-то мере помогли ему проложить путь к признанию, по крайней мере, среди тех, кто любит спорт. Приятно, что удалось с ним поработать. У нас вообще сильные дизайнеры, Алексей Греков тоже рано из жизни ушел, очень тепло его вспоминаю. И абсолютно ярчайшая личность — Михаил Куснирович. Дизайн и спортивной формы, и Русских домов на Олимпиадах. Когда мы говорим, что наши спортсмены одеты лучше всех — это не пустые слова, за этим стоят имена великих художников, предпринимателей, — сказал Смирнов.

Танцы на паркете и льду

Юдашкин относился к спортивному миру напрямую еще и потому, что в 2012 году возглавил Союз танцевального спорта России и даже говорил в интервью, что мечтает провести танцы в олимпийскую программу. Ну, если считать частью танцев брейк-данс, то мечта кутюрье сбылась — в Париже он будет. Хотя в общественном сознании спортивные танцы вряд ли сильно продвинулись в развитии — работа была сложной, федерацию разбивали внутренние дрязги, но, говорят, Юдашкин действительно хотел спасти спорт в России.

Фигурное катание спасать было не нужно, но Юдашкин поучаствовал в завоевании одной из золотых медалей сочинских Игр, а недавно судил крупный турнир. Именно он стал одним из пяти судей на чемпионате шоу-программ 18 марта этого года и, кстати, оценивал всех максимально по-доброму, став самым лояльным членом жюри по сумме выставленных баллов. Специальный приз дал Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, хотя, поговаривают, Максим даже на эмоциях после судейства не хотел ехать его брать. Юдашкин отработал весь день без пауз, несмотря на тяжелейшую, как оказалось, стадию болезни.

Его костюмы для фигуристов также вызывали спорные эмоции. Особняком здесь стоит работа для Евгения Плющенко перед Олимпиадой в Сочи. Юдашкин делал его в авральном режиме, находясь в Италии. Окончательно об участии Плющенко в Олимпиаде стало известно только 23 января, за две недели до Игр.

— Его костюм ни в коем случае не должен стать моим самовыражением — это не показ мод. Есть характер музыки, характер выступления, есть ритмический шаг, музыкальные темпы. И костюм должен помогать, а не отвлекать. Это не костюм ради костюма. На первом плане в восприятии должна выступать музыка, лицо Плющенко, его руки, его характер, — говорил тогда Юдашкин «Советскому спорту».

Александра Степанова и Иван Букин | Источник: Андрей Голованов

Скромником Юдашкин, конечно, не был, но и Александра Степанова, и Иван Букин, работавшие с модельером мирового класса несколько лет спустя, рассказывали, что отношение было абсолютно профессиональным и не высокомерным:

— Самое классное, что он не настаивает на том, что он выбрал, — он всегда советуется, предлагает свое, спрашивает, чего хотим мы. И наши костюмы все вместе собираем как конструктор. С ним безумно интересно и приятно работать. Он отвечает взаимностью, ему точно так же интересно, как и нам. Подкупает, что к тебе относятся очень внимательно. Хотя это человек великий, человек моды, — рассказывали фигуристы, которые вернутся на лед после годичного перерыва.

И не факт, что скоро появятся такие же.