Более 30 стран надеются, что россияне будут выступать только как нейтральные спортсмены

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Более 30 стран, среди которых Австралия, Великобритания, государства Евросоюза, США, Украина, Южная Корея и Япония, приняли к сведению рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов и надеются, что это условие будет соблюдаться. Об этом говорится в заявлении спортивных представителей стран, распространенном пресс-службой Госдепартамента в четверг.

«Мы как министры и приравненные к ним высокопоставленные представители спорта наших стран-единомышленников приняли к сведению рекомендуемые условия участия отдельных нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала с паспортом РФ или Белоруссии в международных спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.

«Что касается рекомендаций МОК, мы четко понимаем, что, хотя некоторые аспекты, вызывавшие серьезную озабоченность, которую мы выразили в нашем коллективном заявлении от 21 февраля 2023 года, были учтены МОК, остаются существенные вопросы, не в последнюю очередь касающиеся военных связей спортсменов, государственного финансирования, определения того, из кого состоят команды, и механизмов исполнения мер», — отмечается в документе.

Более 30 стран также подчеркнули, что не стремятся дискриминировать «отдельных лиц на основании паспорта». «Мы сосредоточены на том, чтобы была честная спортивная конкуренция, а также на том, чтобы российские и белорусские спортсмены никоим образом не выступали в качестве представителей своих государств, что МОК также стремится обеспечить посредством своих рекомендаций. Мы будем внимательно следить за выполнением рекомендаций МОК и международных спортивных федераций в ближайшие недели. Если эти вопросы не будут решены, мы будем ожидать от МОК пересмотра его подхода», — указано в заявлении.

В заявлении правительств 34 стран от февраля говорилось о необходимости ввести запрет участия представителей РФ и Белоруссии в международных спортивных соревнованиях.