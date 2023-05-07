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14:12 (мск), источник: Газета.Ру

Глава МОК Бах заявил об принятых усилиях по возвращению российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о желании объединения всех спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

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Источник: Reuters

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнования, и мы очень надеемся, что эта миссия будет выполнена в ранее установленных условиях, чтобы спортсмены могли соревноваться в нейтральном статусе», — передает слова Баха xinhuanet.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в Международной федерации дзюдо рассказали, почему решили допустить россиян на соревнования.

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