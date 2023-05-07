Россия в мировом спорте на фоне санкций: где мы уже выступаем, где скоро будем, а где бан действует до сих пор?

Весной 2022 года жизнь российского спорта изменилась навсегда.

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) лишили спортсменов возможности соревноваться везде, где только возможно. Все это из-за СВО.

На поводу у МОК пошли почти все федерации по видам спорта. Надежд на возвращение никто особо не питал. Спортсменам не осталось ничего, кроме того, чтобы соревноваться дома и надеяться на чудо.

Что-то похожее на чудо случилось спустя год, когда МОК понял, что вечно держать Россию (Белоруссия тоже пострадала) в изоляции не получится. Тогда и появились критерии допуска, ставшие рекомендательными для международных федераций.

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Нейтральный статус еще можно было как-то пережить, но вот принадлежность к различным военным структурам или органам национальной безопасности — нет. Дело в том, что этот критерий фатален для многих спортсменов. В России быть в звании — нормальная история, как и во многих других странах мира. Вот только в данной ситуации для МОК это показатель поддержки СВО.

Тем не менее после выхода в свет рекомендаций МОК дело сдвинулось. Федерации стали положительно реагировать на возвращение россиян и белорусов на международные старты. Сложности только в том, что не во всех странах на турнирах ждут спортсменов из РФ и РБ. Помимо этого есть давление со стороны Украины, которая бойкотирует соревнования, а также тех, кто поддерживает ее в этом порыве. А еще не до конца понятно, по каким именно критериям будут допускать спортсменов. Тут каждый решает сам. В дзюдо, например, на предстоящий ЧМ попали те, у кого есть звания, а где-то погоны могут быть восприняты не так мягко.

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В теннисе еще с прошлого года наплевали на МОК. Там россияне и белорусы соревнуются без каких-либо проблем. Да, в нейтральном статусе, но это лучше, чем ничего. Украинские спортсмены всячески пытаются повлиять на теннисные ассоциации, но безуспешно. Боссы твердо стоят на своем, не вмешивая политику в спорт. Даже принципиальным британцам пришлось сдаться и в этом году допустить россиян и белорусов до Уимблдона.

С недавнего времени соревнуются наши и в боксе. Президент федерации (IBA) Умар Кремлев стойко выдерживает бойкоты и различные нападки со стороны протестующих стран. Сборная России за это время уже успела выступить на женском чемпионате мира в Индии, а в данный момент парни соревнуются на аналогичном турнире в Узбекистане. И все это, кстати, с флагом и гимном.

Дзюдоисты были допущены в нейтральном статусе на турнир «Большого шлема» в Улан-Баторе в 2022-м, но после этого их снова забанили. Теперь возвращение должно случиться на чемпионате мира в Дохе. Украина туда уже не едет. Помимо этого их сторона пытается дать понять МОК, что проверка соответствию критериям организации была проведена халатно. Дело в том, что спортсмены в звании попали на турнир (отказано было только восьмерым).

Федерация фехтования (FIE) выступила за возвращение России и Белоруссии до международных стартов еще до критериев МОК, но на турнирах спортсмены пока не выступали. Из-за бойкотов на этом фоне FIE пришлось искать замены некоторым этапам Кубка мира, потому что изначальные организаторы отказались принимать у себя фехтовальщиков из этих стран. Спортсмены же не выступали до сих пор не из-за этого. Пока у них есть сложности даже не с поездками на турниры, а с FIE, которая перешли в режим ожидания и начала оттягивать момент возвращения.

В велоспорте разрешили соревноваться россиянам и белорусам еще в 2022-м, но только в составе команд, которые не зарегистрированы на их территориях. Сейчас же до турниров могут допустить всех (командные виды не пройдут), но критерии МОК вряд ли получится выполнить, потому что в UCI ясно дали понять то, как строго будут изучать биографии нейтральных спортсменов.

Сложно будет и гольфистам, которых тоже готовы вернуть, но только после строгой проверки. Также обещали следовать рекомендациям МОК (вопрос в том, как строго) в современном пятиборье, стрельбе, гребле на байдарках и каноэ, стрельбе из лука, триатлоне, тхэквондо, скейтбординге, настольном теннисе. В борьбе стремятся максимально упростить допуск спортсменов.

В общем, радоваться допуску в том или ином виде спорта можно, но осторожно.

Запрет в силе остается до сих пор в следующих олимпийских видах спорта:

во всех зимних (биатлон, лыжные виды, бобслей, скелетон, керлинг, коньковые виды, санный спорт, хоккей, ски-альпинизм (будет на Играх-2026);

гимнастика (спортивная и художественная, прыжки на батуте);

летние командные виды (баскетбол, волейбол, гандбол, регби-7, футбол, хоккей на траве);

конный спорт;

бадминтон;

скалолазание;

легкая атлетика;

водные виды (плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло);

серфинг;

брейк-данс (включен в программу Игр-2024).

тяжелая атлетика;

парусный спорт;

академическая гребля.