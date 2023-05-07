Россия в мировом спорте на фоне санкций: где мы уже выступаем, где скоро будем, а где бан действует до сих пор?
Рассказываем, что изменили критерии МОК.
Рассказываем, что изменили критерии МОК.
Весной 2022 года жизнь российского спорта изменилась навсегда.
Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) лишили спортсменов возможности соревноваться везде, где только возможно. Все это из-за СВО.
На поводу у МОК пошли почти все федерации по видам спорта. Надежд на возвращение никто особо не питал. Спортсменам не осталось ничего, кроме того, чтобы соревноваться дома и надеяться на чудо.
Что-то похожее на чудо случилось спустя год, когда МОК понял, что вечно держать Россию (Белоруссия тоже пострадала) в изоляции не получится. Тогда и появились критерии допуска, ставшие рекомендательными для международных федераций.
Нейтральный статус еще можно было как-то пережить, но вот принадлежность к различным военным структурам или органам национальной безопасности — нет. Дело в том, что этот критерий фатален для многих спортсменов. В России быть в звании — нормальная история, как и во многих других странах мира. Вот только в данной ситуации для МОК это показатель поддержки СВО.
Тем не менее после выхода в свет рекомендаций МОК дело сдвинулось. Федерации стали положительно реагировать на возвращение россиян и белорусов на международные старты. Сложности только в том, что не во всех странах на турнирах ждут спортсменов из РФ и РБ. Помимо этого есть давление со стороны Украины, которая бойкотирует соревнования, а также тех, кто поддерживает ее в этом порыве. А еще не до конца понятно, по каким именно критериям будут допускать спортсменов. Тут каждый решает сам. В дзюдо, например, на предстоящий ЧМ попали те, у кого есть звания, а где-то погоны могут быть восприняты не так мягко.
В теннисе еще с прошлого года наплевали на МОК. Там россияне и белорусы соревнуются без каких-либо проблем. Да, в нейтральном статусе, но это лучше, чем ничего. Украинские спортсмены всячески пытаются повлиять на теннисные ассоциации, но безуспешно. Боссы твердо стоят на своем, не вмешивая политику в спорт. Даже принципиальным британцам пришлось сдаться и в этом году допустить россиян и белорусов до Уимблдона.
С недавнего времени соревнуются наши и в боксе. Президент федерации (IBA) Умар Кремлев стойко выдерживает бойкоты и различные нападки со стороны протестующих стран. Сборная России за это время уже успела выступить на женском чемпионате мира в Индии, а в данный момент парни соревнуются на аналогичном турнире в Узбекистане. И все это, кстати, с флагом и гимном.
Дзюдоисты были допущены в нейтральном статусе на турнир «Большого шлема» в Улан-Баторе в 2022-м, но после этого их снова забанили. Теперь возвращение должно случиться на чемпионате мира в Дохе. Украина туда уже не едет. Помимо этого их сторона пытается дать понять МОК, что проверка соответствию критериям организации была проведена халатно. Дело в том, что спортсмены в звании попали на турнир (отказано было только восьмерым).
Федерация фехтования (FIE) выступила за возвращение России и Белоруссии до международных стартов еще до критериев МОК, но на турнирах спортсмены пока не выступали. Из-за бойкотов на этом фоне FIE пришлось искать замены некоторым этапам Кубка мира, потому что изначальные организаторы отказались принимать у себя фехтовальщиков из этих стран. Спортсмены же не выступали до сих пор не из-за этого. Пока у них есть сложности даже не с поездками на турниры, а с FIE, которая перешли в режим ожидания и начала оттягивать момент возвращения.
В велоспорте разрешили соревноваться россиянам и белорусам еще в 2022-м, но только в составе команд, которые не зарегистрированы на их территориях. Сейчас же до турниров могут допустить всех (командные виды не пройдут), но критерии МОК вряд ли получится выполнить, потому что в UCI ясно дали понять то, как строго будут изучать биографии нейтральных спортсменов.
Сложно будет и гольфистам, которых тоже готовы вернуть, но только после строгой проверки. Также обещали следовать рекомендациям МОК (вопрос в том, как строго) в современном пятиборье, стрельбе, гребле на байдарках и каноэ, стрельбе из лука, триатлоне, тхэквондо, скейтбординге, настольном теннисе. В борьбе стремятся максимально упростить допуск спортсменов.
В общем, радоваться допуску в том или ином виде спорта можно, но осторожно.
Запрет в силе остается до сих пор в следующих олимпийских видах спорта:
Вполне возможно, что в скором времени список уменьшится, особенно реально это в ряде зимних дисцилин.