WADA отчиталось о выполнении РУСАДА условий восстановления

Во вторник в Монреале состоялось заседание исполкома международной организации.

«Исполком получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года о признании РУСАДА несоответствующим требованиям и применении ряда последствий для российского спорта сроком на два года. РУСАДА будет оставаться в данном статусе до тех пор, пока WADA не сможет убедиться, что оно выполняет каждое из условий восстановления, изложенных CAS», — говорится в релизе.

Также отмечается, что 195 спортсменов были привлечены к ответственности после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), 77 атлетам предъявлены обвинения, 188 дел находятся в стадии расследования.

Следующее заседание исполкома WADA пройдет 22 сентября в Шанхае (Китай).

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в CAS. CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет: российские спортсмены не могли выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. РУСАДА в течение двух лет (либо раньше по согласованию с WADA) должно было выполнить ряд условий, включая проведение аудита, чтобы восстановить статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.