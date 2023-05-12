Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения. Что это значит?

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о приостановлении членства в организации. Дискриминационное постановление от 16 ноября 2022 года аннулировано. Но это не значит, что наши спортсмены-паралимпийцы смогут немедленно вернуться на большие соревнования. Этот вопрос вновь будет рассматриваться 28—29 сентября . Тем не менее вердикт трибунала МПК — юридическая победа нашего спорта, поскольку формулировки данного решения можно считать образцовым ответом тем, кто называет санкции против российских и белорусских спортсменов законными.

Не представлено убедительных доказательств

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Решение о приостановлении членства ПКР в МПК было принято 16 ноября 2022 года в Берлине на Внеочередной Генеральной ассамблее организации. В итоге Россия полностью оказалась изолирована от международного паралимпийского движения, включая допуск наших атлетов на Паралимпийские игры и любые крупные старты. Это стало, пожалуй, самой суровой санкцией во всем мировом спорте, поскольку в подавляющем большинстве случаев россиян просто отстраняли от выступлений, а работа по линии федераций и МОК продолжалась.

В качестве обоснования своего решения ассамблея МПК сослалась на «нарушение со стороны ПКР обязательств по членству», а также «нарушение Россией олимпийского перемирия» накануне Паралимпиады-2022. При этом рестрикции превратились в «меры для защиты безопасности, жизнеспособности, целостности и/или справедливости Паралимпийских игр». В нашей стране с такой позицией не согласились, отметив ее «лицемерие и двуличность». В итоге в аргументах сторон пришлось разбираться апелляционному трибуналу.

Основания для отмены решения ассамблеи, опубликованные трибуналом, можно считать образцовыми для нашего спорта в условиях незаконных политических санкций. Среди прочего трибунал отметил, что:

— не представлено убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении МПК обязательств по членству;

— членство ПКР не может быть приостановлено из-за нарушения олимпийского перемирия, поскольку оно не является юридически обязательными, в любом случае ПКР не является подписавшей его стороной;

— членство ПКР не может быть приостановлено только лишь из-за рисков, что мероприятия МПК могут быть использованы ПКР для политической пропаганды;

— отсутствуют нормы права для введения санкций в ответ лишь на предполагаемый риск нарушения обязательств по членству.

Уважаем, хотя не согласны

Для ПМК вердикт трибунала — большой щелчок по носу, несмотря на то что восстановление членства России не означает немедленного возвращения наших спортсменов на соревнования. Отстранение от выступлений остается в силе до особого распоряжения, которое может быть принято на заседании 28—29 сентября .

«Мы считаем, что выполнили наши обязательства в соответствии с нашими правилами, — прокомментировал новости президент МПК Эндрю Парсонс. — Наш Независимый апелляционный трибунал принял другое решение, и мы, безусловно, его уважаем, хотя не согласны с ним. Мы вернем данный вопрос на нашу Генеральную ассамблею, представив дополнительные доказательства, которые мы получили в последнее время, и предоставим нашим членам возможность вновь решить эти важные вопросы».

Ранее ассамблея принимала решение о приостановке членства ПКР «до дальнейшего уведомления в связи с невозможностью выполнять обязательства по членству в соответствии с Конституцией организации». И данная формулировка вызвала у многих полное недоумение, что в итоге и подтвердил трибунал. С другой стороны — есть печальный пример Международной федерации санного спорта, которая также проиграла апелляцию по «русскому делу» в своем трибунале, а затем благополучно проигнорировала данный вердикт, попутно отредактировав собственный Устав.

Бесчеловечные санкции

Напомним, что Международный паралимпийский комитет традиционно ведет себя в отношении наших спортсменов особенно жестко, из-за чего неоднократно получал из нашей страны обвинения в бесчеловечности и нарушении прав самой незащищенной категории атлетов, которые не имеют никакого отношения к геополитическим баталиям.

Паралимпийская сборная России из-за допинговых обвинений пропустила летние Игры-2016. А затем выступала без флага на Паралимпиадах 2018 и 2020 годов. Накануне зимних Игр-2022 в Пекине после начала СВО сборные России и Белоруссии сначала были допущены до соревнований, а через день МПК вдруг пересмотрел свое решение — якобы из-за проблем с безопасностью в Паралимпийской деревне.

После этого российские паралимпийцы были отстранены от международных стартов, но выступали на соревнованиях в России. На эти соревнования приглашались в том числе иностранцы, причем не только из Белоруссии. О желании поддержать рекомендации МОК и допустить наших параатлетов в нейтральном статусе в МПК пока не упоминают.