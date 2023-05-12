В Германии призвали запретить выдачу виз российским спортсменам

«Если министерство иностранных дел согласится со мной в этой позиции, мы будем отказывать в визах российским и белорусским спортсменам, въезжающим в Германию», — цитирует издание Welt слова Фезер, сказанные после конференции министров спорта федеральных земель в пятницу во Франкфурте-на-Майне.

По словам Фезер необходимо избежать того, чтобы РФ использовала спортивные площадки «в качестве сцены для своей пропаганды».

Согласно изданию, на конференции было принято единогласное решение против повторного допуска спортсменов из РФ и Белоруссии к состязаниям в Германии. Также на конференции обсуждалось возможное прекращение госфинансирования соревнований в случае участия в них спортсменов из упомянутых стран, однако от данной меры решили воздержаться во избежания ущерба организаторам.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.