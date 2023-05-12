Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Шинник
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Кадис
Хоккей. НХЛ
13.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.05
Вегас
Эдмонтон
Все события
18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Германии призвали запретить выдачу виз российским спортсменам

БЕРЛИН, 12 мая — РИА Новости. Необходимо отказывать российским и белорусским спортсменам в германской визе чтобы препятствовать их выступлению на международных соревнованиях в Германии, заявила в пятницу министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Наверх
Источник: © РИА Новости

«Если министерство иностранных дел согласится со мной в этой позиции, мы будем отказывать в визах российским и белорусским спортсменам, въезжающим в Германию», — цитирует издание Welt слова Фезер, сказанные после конференции министров спорта федеральных земель в пятницу во Франкфурте-на-Майне.

По словам Фезер необходимо избежать того, чтобы РФ использовала спортивные площадки «в качестве сцены для своей пропаганды».

Согласно изданию, на конференции было принято единогласное решение против повторного допуска спортсменов из РФ и Белоруссии к состязаниям в Германии. Также на конференции обсуждалось возможное прекращение госфинансирования соревнований в случае участия в них спортсменов из упомянутых стран, однако от данной меры решили воздержаться во избежания ущерба организаторам.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение Международного олимпийского комитета по введению ограничений на допуск российских спортсменов является проявлением национализма и «экспериментом над человечностью».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Кричал у балкона: 'Алина, выходи'. Правила жизни главной гимнастки России
'Я второй Христос, а ты ведьма': как сходил с ума главный соперник Хабиба
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь