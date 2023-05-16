Министры спорта стран ЕС выступили против возвращения россиян, но не обсуждают бойкот ОИ

Этот вопрос обсуждался в ходе совещания на тему: «Права человека на международных спортивных мероприятиях». Ряд министров заявили о «солидарности с Украиной» и выразили "решительное несогласие с участием российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году. Отмечается, что бойкот Олимпийских игр на заседании не обсуждался.