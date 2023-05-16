В EOC подтвердили, что россиян не допустят до Европейских игр-2023

Эти соревнования являются квалификационными для Олимпиады-2024 в Париже и пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.

«Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх ни в каком количестве. До старта соревнований осталось меньше 40 дней, наша позиция уже не изменится. Наша организация с нетерпением ждет начала боксерского турнира, который пройдет в соответствии с высочайшими стандартами и при участии ведущих боксеров, желающих выступить в Париже в 2024-м году», — цитирует insidethegames заявление EOC.