В EOC подтвердили, что россиян не допустят до Европейских игр-2023
Европейские олимпийские комитеты (EOC) подтвердили, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до Европейских игр-2023.
Европейские олимпийские комитеты (EOC) подтвердили, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до Европейских игр-2023.
Эти соревнования являются квалификационными для Олимпиады-2024 в Париже и пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.
Ранее Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко пожаловалась, что российская сторона «не получает конкретных ответов на свои запросы» насчет участия в Европейских играх.
«Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Европейских играх ни в каком количестве. До старта соревнований осталось меньше 40 дней, наша позиция уже не изменится. Наша организация с нетерпением ждет начала боксерского турнира, который пройдет в соответствии с высочайшими стандартами и при участии ведущих боксеров, желающих выступить в Париже в 2024-м году», — цитирует insidethegames заявление EOC.