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00:28 (мск), источник: БЕЛТА

Томас Бах: МОК хочет видеть на ОИ представителей олимпийских комитетов всех стран

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК хочет видеть на Олимпиаде представителей всех национальных олимпийских комитетов, сообщает ТАСС.

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Источник: МОК

Во время беседы с журналистами в столице Болгарии глава МОК прокомментировал возможность для спортсменов из Беларуси и РФ принимать участие в квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой. Бах отметил, что МОК рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов всех государств.

«Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Счастлив, что в этом отношении получил поддержку от президента Болгарии Румена Радева. Он, так же как и мы, хочет, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов — членов МОК смогли участвовать в ОИ», — заявил Бах.

Он также отметил необходимость того, чтобы спортсмены всех стран мира имели возможность без каких-либо ограничений участвовать в соревнованиях.

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