Томас Бах: МОК хочет видеть на ОИ представителей олимпийских комитетов всех стран

Источник: МОК

Во время беседы с журналистами в столице Болгарии глава МОК прокомментировал возможность для спортсменов из Беларуси и РФ принимать участие в квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой. Бах отметил, что МОК рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов всех государств.

«Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Счастлив, что в этом отношении получил поддержку от президента Болгарии Румена Радева. Он, так же как и мы, хочет, чтобы атлеты всех 206 национальных комитетов — членов МОК смогли участвовать в ОИ», — заявил Бах.