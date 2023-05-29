ВАДА объявило Россию лидером по допинговым нарушениям в 2020 году

В общей сложности в 2020 году нарушения допустили представители 91 страны, 67 видов спорта, их общее количество — 935. После проверки допинг-проб удалось зафиксировать 672 нарушения. Еще 263 нарушения, 25 из которых связаны со вспомогательным персоналом, были выявлены другими способами, в том числе с помощью расследований.

По данным отчета WADA, на втором месте по числу нарушений в 2020 году оказалась Индия (59), на третьей строчке расположились США (57). По итогам 2019 года Россия также возглавила этот список.