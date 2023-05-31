Винер считает, что российские атлеты в текущей обстановке не нуждаются в Олимпийских играх

«Сейчас дети занимаются спортом больше, чем они занимались до этих санкций, — сказала Винер. — Нам не нужны никакие Олимпийские игры, мы будем для этих детей делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами. Будем выступать, учить их, соревноваться с ними и побеждать».

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта 2022 года приняла решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под эгидой FIG после обострения ситуации на Украине. В мае международная федерация решила отложить рассмотрение вопроса о возвращении россиян и белорусов на середину июля.