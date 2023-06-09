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01:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бах поблагодарил Макрона за его заявление по допуску россиян

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провели встречу в Елисейском дворце в Париже, на которой в том числе обсудили вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года, сообщается на сайте МОК.

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Источник: Reuters

Бах выразил благодарность Макрону за его заявление на саммите G7 в Хиросиме об автономии спорта и допуске россиян и белорусов на Олимпиаду, соответствующее позиции МОК по этим вопросам. Бах и Макрон подтвердили, что Франция поддержит решение МОК по участию спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, которое будет принято в надлежащее время. Отмечается, что совместная работа сторон по данному вопросу продолжится.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В феврале президент Франции заявлял, что решение по допуску российских спортсменов будет принято летом.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

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