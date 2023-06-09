Бах поблагодарил Макрона за его заявление по допуску россиян

Бах выразил благодарность Макрону за его заявление на саммите G7 в Хиросиме об автономии спорта и допуске россиян и белорусов на Олимпиаду, соответствующее позиции МОК по этим вопросам. Бах и Макрон подтвердили, что Франция поддержит решение МОК по участию спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, которое будет принято в надлежащее время. Отмечается, что совместная работа сторон по данному вопросу продолжится.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В феврале президент Франции заявлял, что решение по допуску российских спортсменов будет принято летом.
Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.