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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлена дата зажжения олимпийского огня Игр-2024

Церемония зажжения огня для Олимпийских игр — 2024 в Париже состоится в греческой Олимпии 16 апреля будущего года, сообщает Reuters.

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Источник: AP 2022

На тот момент до церемонии открытия соревнований останется 101 день.

После зажжения начнётся эстафета олимпийского огня. Примерно через неделю его доставят в Афины. Планируется, что оттуда олимпийский огонь отправится на трёхмачтовом корабле «Белем» по Средиземному морю. 8 мая судно должно прибыть в Старый порт Марселя. В городе должны пройти соревнования ОИ-2024 по футболу и парусному спорту. Оттуда эстафета продолжится по территории Франции. Церемония открытия Игр в Париже пройдёт 26 июля 2024 года.

Две последние церемонии зажжения огня для летних Олимпийских игр — 2020 в Токио и зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине прошли за закрытыми дверями из-за ограничений, связанных с COVID-19, при этом ход последней был нарушен активистами, протестовавшими против проведения Игр в китайской столице.

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