Стало известно, какую систему допуска россиян на ОИ-2024 будет использовать МОК

МОК уже сообщил об этом руководителям российского спорта. Возможно, решения о процессе участия россиян в Играх будут приняты на заседании исполкома МОК, которое пройдет 20—22 июня и на внеочередной сессии организации 22 июня.

Российские спортсмены будут выступать на ОИ-2024 в нейтральном статусе под флагом МОК. Все атлеты будут лично подавать заявки на участие в соревнованиях — без помощи Олимпийского комитета России (ОКР) и федераций. Они имеют право выступать только в индивидуальных видах программы. Их будут проверять на предмет выполнения олимпийских нормативов и соответствие рекомендациям МОК. После подачи заявки спортсмены не имеют право участвовать в национальных соревнованиях и получать зарплату от российских спортивных организаций.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены не занимались поддержкой СВО. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.