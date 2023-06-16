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01:09 (мск), источник: Газета.Ру

Стало известно, какую систему допуска россиян на ОИ-2024 будет использовать МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) возьмет за основу принцип формирования команды беженцев при определении процедуры допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщает агентство «Весь спорт».

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Источник: Reuters

МОК уже сообщил об этом руководителям российского спорта. Возможно, решения о процессе участия россиян в Играх будут приняты на заседании исполкома МОК, которое пройдет 20—22 июня и на внеочередной сессии организации 22 июня.

Российские спортсмены будут выступать на ОИ-2024 в нейтральном статусе под флагом МОК. Все атлеты будут лично подавать заявки на участие в соревнованиях — без помощи Олимпийского комитета России (ОКР) и федераций. Они имеют право выступать только в индивидуальных видах программы. Их будут проверять на предмет выполнения олимпийских нормативов и соответствие рекомендациям МОК. После подачи заявки спортсмены не имеют право участвовать в национальных соревнованиях и получать зарплату от российских спортивных организаций.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены не занимались поддержкой СВО. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд раскритиковал поведение МОК в деле о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. МОК до сих пор не вручил медали за командный турнир, в котором Россия стала первой.

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