Россиян могут пустить на Олимпиаду-2024 как беженцев? Насколько жутко это будет выглядеть

Самая обсуждаемая спортивная новость прямо сейчас: сборная России может поехать на Олимпийские игры-2024 в Париж.

Проблема только в том, что это не подтвержденная информация, а инсайд агентства «Весь спорт».

Есть и другая проблема: поехать наша команда в столицу Франции якобы может только на условиях, которые применяются к сборной беженцев.

Нейтральный статус, отсутствие флага России и гимна — давно известный факт. В названии точно не стоит ждать никакого упоминания страны. Там будут или «Нейтральные атлеты», или «Нейтральные олимпийские атлеты». Прям слова «беженцы» точно не будет.

Заявки, по сообщениям агентства, нужно будет подать лично. Принимать будут только в индивидуальных видах программы (Международный олимпийский комитет (МОК) в командных видах спорта России участвовать запрещает). Проверять спортсменов будут по критериям МОК. Также никуда без выполнения квалификационных нормативов на Олимпийские игры. В каждом виде спорта они свои.

Если атлета утвердят в число участников Игр, он должен будет незамедлительно прекратить участие в домашних соревнованиях и отказаться от поддержки российских спортивных организаций. МОК готов оплатить проезд, проживание и питание на Олимпиаде. Также будет разработана экипировка. Что касается, проведения сборов, поездок на соревнования — тут спортсмены должны выкручиваться сами. Как это сделать без зарплаты и призовых, которые они получают на местных стартах, — никому в МОК неинтересно.

Допустят ли на Игры команду спортсмена — тоже не сообщается.

В общем, если инсайд правдивый (в Олимпийском комитете России (ОКР) назвали информацию домыслом), скандала не избежать.

При таком раскладе сборная России, конечно, ни в какой Париж не поедет Спортивная общественность у нас, кстати, уже возмущена. Негативно высказался и министр спорта Олег Матыцин.

Если попытаться разобрать инсайд чуть детальнее, становится ясно, что кроме максимальной нейтральности и важности спортивных результатов, которые есть у беженцев, больше нет никаких сходств с тем, что предлагают России.

Команда беженцев появилась по инициативе МОК. Босс организации Томас Бах лично был заинтересован в этом. Ему показалось важным привлечь внимание к проблемам тех, кто вынужденно покинул свой дом.

Так, в 2016 году на Играх в Рио состоялся дебют «Сборной независимых олимпийских спортсменов». Тогда в ее состав вошло 10 спортсменов (всего было 43 заявки), которые состязались в трех дисциплинах. Сенсационных медалей не случилось.

«Это символ надежды для всех беженцев нашей планеты, который сделает мир более осведомленным о масштабе этого кризиса.



Одновременно это сигнал международному сообществу, что беженцы — это такие же люди, это важная составляющая нашего общества. Спортсмены-беженцы показали миру, что благодаря своим талантам, способностям и силе духа каждый может внести вклад в общественную жизнь, даже несмотря на невероятные трагедии, с которыми он сталкивался», — говорил в 2016-м Бах.

В Токио-2020 количество участников команды увеличилось. На соревнования, которые пришлось ждать пять лет, приехали 29 человек. Они были заявлены в 12 видах спорта. Там название у них было другое — «Олимпийская сборная беженцев».

Выступают беженцы под флагом МОК, гимн им предоставила организация. Форма шьется максимально нейтральная. Попасть в команду можно только при наличии статуса беженца, подтвержденного Организацией Объединенных Наций (ООН), а также высоких спортивных результатов. Уже несостыковка, потому что россиянам беженцами быть не нужно.

Что же до поддержки МОК, беженцы получают ей в полном объеме. Они являются стипендиантами специальной программы. Организация Баха оплачивает все их расходы. Россиянам предлагают же почти за все платить самим.

В общем, все это как-то не про равные условия.