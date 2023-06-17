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14:19 (мск), источник: ТАСС

МОК еще не выработал критерии выступления россиян на Олимпиаде в Париже

Как сообщил ТАСС источник, официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не выработал условия выступления российских спортсменов на летних Играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.

«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно, — сообщил источник. — Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не выработано, все предположения на этот счет — досужие рассуждения о возможных вариантах. Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет».

МОК в ответе на соответствующий запрос ТАСС сослался на прежний релиз организации, в котором говорится, что вопрос участия россиян в Олимпийских играх в Париже еще не решен. Глава организации Томас Бах 30 марта отметил, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Играх будет принято не раньше, чем за год до их проведения.

В четверг портал «Весь спорт» сообщил, что МОК допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев. Отмечалось, что для получения допуска в нейтральном статусе российские спортсмены должны будут прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую финансовую поддержку от российских спортивных организаций.

Вместе с тем подобные требования сейчас не распространяются на российских дзюдоистов, тхэквондистов и борцов, которые получили возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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