Томас Бах: Россия хочет, чтобы МОК игнорировал конфликт на Украине

«Мы должны строить мосты, а не возводить стены. Не нужно усугублять разногласия. Российская сторона хочет, чтобы мы игнорировали конфликт на Украине, а украинская сторона хочет, чтобы мы изолировали всех, у кого есть российский и белорусский паспорт.



Любая из этих позиций диаметрально противоположна нашей позиции. Как быть в такой ситуации? Всё просто: наши ценности — это наш компас», — приводит слова Баха Inside the Games.