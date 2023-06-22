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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Томас Бах: Россия хочет, чтобы МОК игнорировал конфликт на Украине

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о позиции организации по поводу возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

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Источник: Reuters

«Мы должны строить мосты, а не возводить стены. Не нужно усугублять разногласия. Российская сторона хочет, чтобы мы игнорировали конфликт на Украине, а украинская сторона хочет, чтобы мы изолировали всех, у кого есть российский и белорусский паспорт.

Любая из этих позиций диаметрально противоположна нашей позиции. Как быть в такой ситуации? Всё просто: наши ценности — это наш компас», — приводит слова Баха Inside the Games.

Ранее МОК сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе.

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