Глава МОК злится от бессилия. Назвал Россию «бессовестной» и пригрозил расколом Олимпиад

22 июня завершилась 140-я сессия Международного олимпийского комитета. Российские поклонники спорта от этих рядовых мероприятий уже давно не ждут хороших новостей. Но про нас там, разумеется, вспомнили. И то, что сказал на мероприятии глава МОК Томас Бах, уже не злит, а заставляет улыбаться.

Похоже, товарищ Бах впервые испугался последствий того, что натворил.

«Бессовестное» решение России

Нет смысла в очередной раз проговаривать сложившиеся с весны 2022 года постулаты. МОК с Томасом Бахом яростно старается усидеть на двух стульях: и пожурить Россию, и уйти от обвинений в политических санкциях по отношению к спорту. Поэтому, если ничего не поменяется, то перспектива просматривается следующая: российских спортсменов на Олимпиаду, конечно, пустят, но просто чтобы были, чтобы можно было сказать, мол, вот же они, приехали. Да, без гимна, без флага, без звёздных чемпионов, в белой форме МОК — ну смотрите же, какая красота!

Говорить, что русским нельзя на Олимпиаду потому что они русские, пока как-то стыдно, поэтому придумываются разные предлоги. Забота о безопасности, борьба за мир во всём мире и всё такое. Вроде бы и наказать Россию надо, но и не пустить на Игры совсем нельзя. Вот и держат, как собаку на поводке.

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Если поводок отпустить совсем, собака ведь и убежать может.

На 140-й сессии МОК Томас Бах вдруг разразился интересным заявлением. Обвинил Россию в том, что она «бессовестно» хочет организовать свои соревнования, абсолютно политизированные. Вероятно, он имел в виду планируемые в скором времени Игры блока БРИКС (в который на данный момент входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

«У нас будут Игры политического блока А, Игры политического блока Б, Игры тех, кто не хочет ни к кому присоединяться. Олимпийские игры в таких условиях просто не будут возможны», — возмущается перспективой Томас Бах.

Неужели до него наконец-то дошло?

Россия уйдёт. Но не одна

С 2015 года Россию хотели тихо-мирно выбросить из олимпийского движения, свести её заслуги в спорте если не к нулю, то к минимуму. В том числе мерзкими поступками: это ведь пресс-служба МОК в официальном видео «забывала», что среди всемирно известных гимнасток есть советские и российские чемпионки, включая легендарную рекордсменку по медалям Ларису Латынину.

Но тихо и мирно выжить нас не получается.

Россию вынуждают уйти из олимпийского движения, и она действительно уйдёт, но в итоге заберёт с собой львиную долю стран и народов мира.

Пока звучит бахвальством, но если смотреть на годы вперёд, то очевидно, что следующие десятилетия приведут к политическому и экономическому расколу мира. И спорт, такой, какой он есть сейчас, скреплять его не будет. Западный мир будет проводить свои Олимпиады, восток и глобальный юг — свои.

И Томас Бах, разумеется, очень этого испугался. Он не хочет терять власть.

Не стоит думать, что передел пройдёт легко и просто. Безусловно, пока у Олимпиад большой кредит доверия, а условным Играм БРИКС предстоит создавать себе имя практически с нуля. Но новые Игры, такие, где не будет санкций по политическим мотивам, преференций для трансгендеров и мутной антидопинговой борьбы руками прозападного ВАДА, точно появятся.