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21:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны результаты проверки МОК в отношении Исинбаевой

Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) завершил проверку в отношении члена организации, двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом стало известно NTB.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Исинбаева сможет остаться членом МОК, несмотря на связь с российской армией. «Вся необходимая работа выполнена», — прокомментировал информацию директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.

21 июня о проверке сообщил Адамс. Он рассказал, что будут рассмотрены поддержка боевых действий и контрактные обязательства с военными структурами.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с ВС РФ или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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