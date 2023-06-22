Стали известны результаты проверки МОК в отношении Исинбаевой

21 июня о проверке сообщил Адамс. Он рассказал, что будут рассмотрены поддержка боевых действий и контрактные обязательства с военными структурами.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с ВС РФ или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.