Россия и США не выплатили обязательные взносы WADA

России, Франции, Германии, Италии и Великобритании необходимо выплатить по 1 267 023 долларов. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2023 году должны внести США, Канада и Япония.

«Россия и США пока не выплатили взносы в WADA за 2023 год, Япония, в свою очередь, уже сделала это», — сообщил представитель пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA).