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10:53 (мск), источник: Московский комсомолец

Россия и США не выплатили обязательные взносы WADA

Россия и США не выплатили взносы за текущий год Всемирному антидопинговому агентству.

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Источник: РИА "Новости"

России, Франции, Германии, Италии и Великобритании необходимо выплатить по 1 267 023 долларов. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2023 году должны внести США, Канада и Япония.

«Россия и США пока не выплатили взносы в WADA за 2023 год, Япония, в свою очередь, уже сделала это», — сообщил представитель пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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