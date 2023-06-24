Объявлено об альтернативной Олимпиаде без допинг-контроля. Авантюра или смелый проект?

Вам надоело слышать о допинг-скандалах, отстранениях спортсменов из-за ошибок в проверке проб и пересмотре результатов задним числом спустя десять лет? Таких болельщиков очень много. Но пока одни лишь критикуют ВАДА, другие действуют решительно. Так австралийский бизнесмен представил проект альтернативной Олимпиады, где не будет никакого допинг-контроля. Более того, фармацевтическая поддержка организма на этих стартах не просто допускается, а даже и поощряется.

Аарон Д’Суза хочет посмотреть на тот максимум, на который способно человеческое тело — пусть и при помощи медицинских препаратов. Другой вопрос — готов ли он отвечать за последствия, если атлеты на фарме начнут погибать прямо на спортивных площадках? Как бы то ни было, официальные спортивные структуры в шоке от инициатив австралийца и требуют остановить его как можно скорее.

Бизнесмен из Мельбурна планирует провести альтернативную Олимпиаду

Помните, когда робота Бендера выгнали из парка развлечений и он выдал легендарное: «Ну ничего, я открою свой парк развлечений. С блэк-джеком и…»? Дальше и сами наверняка вспомните. Теперь же у нас в роли Бендера миллионер из Мельбурна Аарон Д’Суза, запустивший движение Enhanced Games. Ему надоело смотреть, как развитию спорта «мешает» бюрократия ВАДА, поэтому он призывает спортсменов приезжать на его соревнования, полностью свободные от любого допинг-контроля.

«Если у человека есть возможность сделать себя сильнее, почему он должен себя в этом ограничивать?» — недоумевает Аарон. По его мнению, существующая система контроля за допингом давно дискредитировала себя. Олимпиада погрязла в коррупции, в то время как, несмотря на жесткий контроль, читеры все равно находят лазейки. Так не проще ли отказаться от контроля за допингом в принципе?

«Мы верим, что наука делает человечество, и в том числе и спорт, лучше и справедливее», — продолжает Д’Суза. Если вы все еще думаете, что это какая-то шутка, то сейчас на календаре уже давно не 1 апреля. Да и Аарон сразу переходит от слов к делу. Бизнесмен уже анонсировал первые соревнования под эгидой движения летом 2024 года — за пару недель до Олимпиады в Париже.

То есть, по сути, Д’Суза объявил о прямом конфликте не только с ВАДА, но и с МОК. Амбициозный проект призывает всех спортсменов, употреблявших допинг и пострадавших от этого, отказаться от попыток вернуться в классический спорт и стать участниками нового движения. Для Enhanced Games такие люди, как, например, Лэнс Армстронг, — настоящие герои, в то время как остальной мир его «очерняет и унижает».

В Австралии не все уверены, что с допингом необходимо бороться

Также сторонники движения ведут альтернативный список призеров крупных турниров и обладателей мировых рекордов, восстанавливая права всех, кого дисквалифицировали из-за положительного допинг-теста. Кроме того, веб-сайт собирает анонимные данные о рекордах спортсменов, употребляющих допинг, но вынужденных скрывать это.

Так Enhanced Games якобы нашли человека, который пробежал стометровку быстрее Усэйна Болта. Но на сайте нет ни его имени, ни фотографии. С конкретными данными у движения вообще большие сложности. Так хотя Д’Суза и уверяет, что среди его сторонников есть бывшие олимпийцы, полного списка тех, кто публично высказался в поддержку Enhanced Games, нет. А местный олимпийский комитет в шоке от инициативы Аарона. Руководитель делегации Австралии в Париже-24 Анна Мирес сначала уверяла прессу, что вся шумиха вокруг «альтернативной» Олимпиады — шутка. А потом высказалась с резкой критикой деятельности Enhanced Games.

У Австралии непростая история с допингом, в спорте и в стране неоднозначное отношение к данной проблеме. К примеру, до 1990 года австралийцы даже не могли создать в стране антидопинговый орган. Антидопинговые кодексы крупных профессиональных лиг Австралии до сих пор крайне лояльны и допускают употребление тех препаратов, за которые по нормативам ВАДА следуют жесткие санкции. И даже в случае нарушения внутреннего кодекса сроки дисквалификаций смешные — от нескольких матчей до года. Бывший академик Университета спорта штата Виктории Боб Стюарт еще в 2019 году удивлялся, насколько много людей в его среде не считают допинг чем-то из ряда вон выходящим и не понимают необходимости борьбы с ним. Так что понять, почему именно в Австралии родилась такая необычная идея, которая нашла единомышленников, нетрудно.

Д’Суза выступает против диктата МОК и раздутых бюджетов на Олимпиады

На первой свободной от допинг-контроля Олимпиаде заявлены пять видов спорта — легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика, гимнастика и единоборства. В дальнейшем соревнования будут проводиться ежегодно, и, возможно, Д’Суза даже задумается о том, чтобы провести подобные старты в России. Так как ни МОК, ни ВАДА ему не указ. «Мы живем в мире победившей демократии, но МОК уже 100 лет, как ведет нас по пути своей диктатуры», — продолжает свою программную речь Аарон.

Официальные структуры МОК изначально отказывались комментировать ситуацию вокруг Enhanced Games, однако затем выступили с резкой критикой и предупреждением в адрес тех атлетов, которые захотят принять в них участие. Однако это не останавливает Д’Суза. Он был готов к «грязной борьбе» с чиновниками МОК и знает, что победит, потому что моральная правда на его стороне.

У Аарона либертарианские политические взгляды. Он уверен, что спорт — это бизнес и способ реализовать себя. И если взрослый спортсмен готов взять на себя риски по употреблению сомнительных веществ, то никто не должен его в этом ограничивать. Наоборот, в стремлении преодолеть стометровку за девять секунд такого смельчака стоит только поддержать. Кроме того, он критикует непомерные расходы на проведение современной Олимпиады. По его мнению, грамотный подход смог бы сократить бюджет Игр в десятки раз и странам не пришлось бы влезать в многолетние кредиты ради проведения главного старта четырехлетки. Особенно ярко звучат слова Д’Сузы на фоне новостей о рекордных тратах Брисбена на подготовку Олимпиады 2032 года. Также Аарон считает, что спортсмены должны получать важную долю с доходов от проведения Олимпиады, тогда как сейчас они вынуждены рассчитывать только на себя, свою страну и спонсоров.