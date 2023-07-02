Родченков раскритиковал МОК и вновь обвинил Россию в допинге

Книга будет носить название «Допинг. Запрещенные страницы». В 2020 году он уже выпускал книгу об «ужасах» антидопинговой работы в России — «Дело Родченкова». Он называл себя в ней «разоблачителем».

В своем новом труде Родченков обещает рассказать «полную историю российской допинговой системы» из своих дневников, которые ему удалось забрать из России. Он выражает надежду на то, что его книга заставит Международный олимпийский комитет (МОК) ввести запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях, при этом не забывая поливать грязью саму организацию.

«Я надеюсь, что моя книга наконец заставит МОК ввести устойчивый запрет в отношении российских спортсменов до тех пор, пока Россия коренным образом не реформирует свою систему спортивной подготовки, что займет не менее десяти лет… МОК никогда не заботился о проблеме применения допинга, ничего не изменилось», — сказал Родченков в интервью Daily Mail.

Родченков также заявил, что гордится тем, что раскритикованный во всем мире «акт Родченкова» назван в его честь. Этот закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. В мае в США первый обвиняемый по «закону Родченкова» признал свою вину. Им оказался американский врач Эрик Лира, который выдавал допинг участникам Олимпийских игр.

«Для меня было большой честью, что конгресс США назвал антидопинговый закон моим именем. Я все еще в восторге. Но этот закон нужно использовать шире. Основная система допинг-контроля остается слабой. Многие невиновные и чистые спортсмены по-прежнему становятся жертвами из-за действий грязных спортсменов, в том числе тех, кто находится в спонсируемых государством допинговых режимах. Так будет продолжаться до тех пор, пока все сторонники допинга не начнут реально бояться, что США посадят их в тюрьму. В этот день у нас наконец появится реальный шанс защитить чистых спортсменов», — подытожил Родченков.