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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к участию в спортивных мероприятиях

Бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых спортивных мероприятиях, включая предстоящую Олимпиаду.

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Источник: Reuters

«Моя позиция очень чёткая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях», — заявил Шевченко в интервью Sky News.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже даже в нейтральном статусе.

Напомним, в конце марта 2023 года глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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