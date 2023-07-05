Российских спортсменов на Панарабских играх заявили как сирийцев
Семерых российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабских играх 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Голый спорт».
Семерых российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабских играх 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Голый спорт».
В турнире примут участие метательница копья Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, бадминтонистка Дарья Джеджула, гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу. Шесть из них в списке участников значатся под измененными фамилиями.
Панарабские игры-2023 проходят в Алжире. Соревнования пройдут с 5 по 15 июля.
В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета.