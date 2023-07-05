Российских спортсменов на Панарабских играх заявили как сирийцев

В турнире примут участие метательница копья Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, бадминтонистка Дарья Джеджула, гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу. Шесть из них в списке участников значатся под измененными фамилиями.