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19:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских спортсменов на Панарабских играх заявили как сирийцев

Семерых российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабских играх 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Голый спорт».

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Источник: РИА "Новости"

В турнире примут участие метательница копья Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, бадминтонистка Дарья Джеджула, гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу. Шесть из них в списке участников значатся под измененными фамилиями.

Панарабские игры-2023 проходят в Алжире. Соревнования пройдут с 5 по 15 июля.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета.

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