СМИ: около 500 российских и белорусских спортсменов допустят до Азиатских игр 2023 года

ТАСС, 8 июля. Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Об этом в субботу сообщил портал Inside the Games.

По информации источника, россияне и белорусы не будут иметь права на получение медалей соревнований, а решение о допуске принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В общей сложности планируется участие около 500 атлетов из России и Белоруссии.

26 января Олимпийский совет Азии выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). Срок приема заявок на участие команд в Азиатских играх завершился 15 марта, до 15 июля национальным олимпийским комитетам необходимо предоставить списки предполагаемых участников соревнований. Жеребьевка турниров в командных видах спорта пройдет в конце июля.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.