Россия не получала приглашений на Азиатские игры, сказал глава ОКР

В субботу в Бангкоке прошла 42-я генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА), в ходе которой гендиректор организации сообщил, что в Азиатских играх примут участие до 500 российских и белорусских спортсменов.

«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.