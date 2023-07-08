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21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия не получала приглашений на Азиатские игры, сказал глава ОКР

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашений на Азиатские игры, а рассматривать гипотетические варианты не имеет смысла.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу в Бангкоке прошла 42-я генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА), в ходе которой гендиректор организации сообщил, что в Азиатских играх примут участие до 500 российских и белорусских спортсменов.

«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

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