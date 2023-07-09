Член МОК от Украины ведет бизнес в ДНР

В базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России зарегистрировано ООО «Монблан», юридический адрес которого находится в Донецке. Сергей Бубка, согласно данным ЕГРЮЛ, является соучредителем компании, а вторым ее владельцем и директором значится старший брат олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Василий Бубка. Согласно документам, ИНН Сергея Бубки начинается с цифр 91, что означает регистрацию в российском Крыму.