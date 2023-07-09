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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Член МОК от Украины ведет бизнес в ДНР

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, а также член совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) и Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка ведет бизнес в ДНР.

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Источник: Спорт РИА Новости

В базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России зарегистрировано ООО «Монблан», юридический адрес которого находится в Донецке. Сергей Бубка, согласно данным ЕГРЮЛ, является соучредителем компании, а вторым ее владельцем и директором значится старший брат олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Василий Бубка. Согласно документам, ИНН Сергея Бубки начинается с цифр 91, что означает регистрацию в российском Крыму.

Основным видом деятельности компании «Монблан» является «торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Брат Сергея Бубки Василий является гражданином РФ.

Сергей Бубка ранее неоднократно выступал с призывами не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям из-за СВО. В марте Бубка поддержал решение совета World Athletics о продлении отстранения россиян и белорусов.

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