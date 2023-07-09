Член МОК от Украины ведет бизнес в ДНР

В базе данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) России зарегистрировано ООО «Монблан», юридический адрес которого находится в Донецке. Сергей Бубка, согласно данным ЕГРЮЛ, является соучредителем компании, а вторым ее владельцем и директором значится старший брат олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Василий Бубка. Согласно документам, ИНН Сергея Бубки начинается с цифр 91, что означает регистрацию в российском Крыму.
Основным видом деятельности компании «Монблан» является «торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Брат Сергея Бубки Василий является гражданином РФ.
Сергей Бубка ранее неоднократно выступал с призывами не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям из-за СВО. В марте Бубка поддержал решение совета World Athletics о продлении отстранения россиян и белорусов.