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11:28 (мск), источник: ТАСС

В FISU заявили, что спортсмены из России и Белоруссии не выступят на Универсиаде в Китае

Срок подачи индивидуальных заявок на участие в Универсиаде истек 28 июня.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены не выступят на летней Универсиаде, которая стартует 28 июля в китайском Ченду. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава пресс-службы Международной федерации университетского спорта (FISU) Оливье ван Богарт.

«Это так», — ответил ван Богарт на вопрос, действительно ли российские и белорусские спортсмены лишились возможности выступить на Универсиаде в Ченду.

Согласно регламенту срок подачи индивидуальных заявок на участие в Универсиаде истек 28 июня.

Первоначально планировалось, что летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге, однако 29 апреля 2022 года исполнительный комитет FISU принял решение о переносе соревнований из-за обострения ситуации на Украине. В итоге местом проведения Универсиады-2023 стал Ченду, который не смог провести соревнования два года назад из-за пандемии коронавируса.

Летняя Универсиада завершится 8 августа.

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