Бубку не лишат членства в Национальном олимпийском комитете Украины

Ранее Гераскевич призвал лишить Бубку членства в исполкоме НОК Украины и государственных наград за связи с Россией. Спортсмен по этому поводу инициировал заседание комиссии атлетов НОК Украины, которое состоялось во вторник.

По словам Гераскевича, за отправление ходатайства в исполком НОК Украины о лишении Бубки членства в организации проголосовал только сам скелетонист. Остальные участники заседания воздержались или были против. Гераскевич также сообщил, что комиссия спортсменов НОК Украины назвала расследование в отношении Бубки «работой российских спецслужб», которые «всегда были против Бубки», а за его публикацию были «заплачены деньги».

«Некоторые начали обвинять во лжи, меня спрашивали, есть ли у меня доказательства. Да, те доказательства, которые есть в публичном доступе. Некоторых очень злило, что я немножечко лезу туда куда мне не надо. Затем предложили еще одну теорию, что этим расследованием нас отвлекают от общей массы, после этого обвинили меня в “широком мышлении”. Такую критику я принимаю. Наш НОК снова пытается отмолчаться, полностью игнорируя ситуацию… Доверие к украинскому спорту падает, в результате чего объемы гуманитарной и другой помощи тоже будут уменьшаться», — написал Гераскевич в своем Telegram-канале.