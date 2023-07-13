МОК не позовет россиян на Олимпиаду в Париж. Страшно, но есть пара нюансов

МОК объявил, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат официального приглашения для участия в Играх 2024 года в Париже. Что это означает на практике?

Самое главное: из нового заявления МОК никоим образом не следует, что российские спортсмены не выступят на Олимпийских играх следующим летом. Нет, решение по этому поводу озвучат позднее (очень вероятно — на следующей неделе, когда будут проходить исполком и сессия МОК). Более того, в заявлении содержатся все те же намеки, которые мы от президента МОК Томаса Баха слышим все последние полгода — россиян и белорусов, вероятнее всего, допустят до Олимпиады. Разумеется, согласно принятым исполкомом МОК рекомендациям об участии спортсменов из этих стран в нынешнее время в международных соревнованиях — в нейтральном статусе.

Решение МОК, озвученное в четверг, означает только одно. Нейтральный статус, как и предполагалось, на сей раз не будет прикрыт никакими формулировками вроде «олимпийские атлеты из России», как это было на предыдущих Играх, в которых мы участвовали, находясь под санкциями за допинговые дела. Сейчас МОК намерен не давать никакого повода для критики самого себя со стороны Запада — и поэтому ОКР не будет никаким образом задействован в подготовке олимпийской команды.

Вряд ли это решение стало шоком для российских спортивных чиновников. Переговоры с МОК идут уже давно, и это, как можно предположить, первый их результат. Правда, и в этом решении могут быть разные трактовки. Например, разрешат ли ОКР организовать торжественные проводы тех олимпийцев, которые попадут-таки в Париж, на Родине? Отправятся ли они в столицу Франции олимпийским чартером, или МОК строго проконтролирует, чтобы они летели с пересадками через Стамбул, главный транспортный хаб для тех россиян, кто желает попасть в Европу или Америку? Вопросы, может быть, второстепенные, но в данном случае и нюансы могут быть важны.

Ну и, наконец, заявление МОК не означает, что переговоры с российской стороной относительно критериев участия в Олимпийских играх прекращены. Наверняка консультации по поводу того, допустят ли все-таки до соревнований спортсменов из обществ, имеющих отношение к силовым структурам, продолжаются. Но очевидно, что без участия ОКР процессом допуска российских атлетов до Олимпиады будет заниматься некая комиссия, которую МОК специально создаст для проведения этой процедуры.

Первая реакция со стороны российских властей уже есть. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил:

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос — в обмен на что. Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает. Поэтому за теми унижениями, которые придумывают англосаксы, — выступать под нейтральным флагом и без гимна — сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции, мы с этим не согласны».

Однако на самом деле пока о таких требованиях МОК не заявлял. И в рекомендациях исполкома МОК от марта 2023 года о них ничего не говорится. Собственно, даже британские организаторы Уимблдона не потребовали от российских игроков ничего осуждать публично. Да, и Даниил Медведев, и Мирра Андреева, и остальные наши теннисисты перед тем, как приехать в Лондон, подписали декларации о нейтралитете, но политических заявлений не делали. У их фамилий на табло нет флага, но зато, если открыть любую статью о той же Андреевой, которыми пестрили британские таблоиды минувшие десять дней, там будет полно упоминаний и России, и Москвы, и родного для теннисистки Красноярска. А это значит, что нейтральный статус все-таки весьма условная штука.

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