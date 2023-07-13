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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт лишился полномочий по установлению антидопинговых правил

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство России приняло постановление лишить министерство спорта полномочий по установлению общероссийских антидопинговых правил, сообщается на официальном портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно постановлению правительства, подпункт 4.2.9 положения о министерстве спорта РФ, утвержденного 19 июня 2012 года, признан утратившим силу.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила. Прежде ответственным за утверждение антидопинговых норм был Минспорт России.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и наложил четырехлетние санкции на российский спорт. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции WADA и сократил их действие до двух лет. Российских спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

По окончании срока действия санкций РУСАДА не было автоматически восстановлено в правах, поскольку агентство не соответствовало кодексу организации в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

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