Минспорт лишился полномочий по установлению антидопинговых правил

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и наложил четырехлетние санкции на российский спорт. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции WADA и сократил их действие до двух лет. Российских спортсмены не имели права выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.