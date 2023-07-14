«Фарс в действии». Почему МОК не торопится с приглашением России на Олимпиаду-2024

Поедет ли Россия на Олимпиаду-2024?

Пожалуй, это главный вопрос для нашего спорта за последний год. Окончательное решение по допуску или недопуску россиян МОК должен был принять 26 июля, ровно за год до старта Олимпийских игр в Париже. Однако 13 июля в организации заявили, что вопрос о приглашении наших спортсменов будет закрыт «в надлежащее время». Что это вообще значит?

«Продолжение политики по нейтрализации»

26 июля, ровно за год до старта Игр-2024, Международный олимпийский комитет должен разослать приглашения в Париж Национальным олимпийским комитетам. Тогда же МОК и должен был решить вопрос о допуске или недопуске россиян. Но почти за две недели до этой даты в организации заявили, что пока отправлять приглашения России, как и Беларуси, не будут.

"Действующие рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года и зимних Олимпийских играх — 2026. МОК примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.

Приглашения в 203 правомочных НОК будут разосланы 26 июля 2023 года. При этом исключаются НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, действие которого на данный момент приостановлено", — гласит заявление МОК.

В России уже жёстко отреагировали на это заявление. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал происходящее фарсом.

"Международный олимпийский комитет изначально исключил возможность приглашения на Игры ОКР и НОК Беларуси, когда в своих мартовских рекомендациях, по сути, лишил граждан наших стран права на национальную принадлежность в спорте. Поэтому сейчас было бы в высшей степени странно, если бы такое приглашение случилось.

Сегодняшняя новость — логичное продолжение текущей политики МОК по нейтрализации наших атлетов. По сути ничего нового не озвучено. Как нет и ответа на вопрос, на каком юридическом основании не приглашаются НОКи, которые никак не поражены в своих правах, не отстранены и не подпадают под какие-либо ограничения. Фарс в действии", — написал Поздняков в соцсетях.

Станислав Поздняков | Источник: РИА "Новости"

Поддержка МОК?

Но воспринимать решение МОК как окончательно отрицательное не стоит. В организации всего лишь сдвинули срок принятия решения по России. Если бы нас не хотели видеть на Олимпиаде, об этом спокойно сказали бы уже давным-давно. А если решение тянут, возможно, есть аспекты, которые необходимо обдумать. Вероятно, сейчас МОК действительно прорабатывает условия допуска и обсуждает потенциальное участие россиян в ОИ-2024 с другими НОК. Вопрос в том, какими будут условия допуска и согласятся ли на них наши спортсмены.

В пользу МОК говорит и то, что в организации поддержали идею выступления наших спортсменов на Азиатских играх и отбор через них на Олимпиаду.

«Это принципиальное согласие с предложением, которое было сделано тогдашним президентом Олимпийского совета Азии на олимпийском саммите в декабре 2022 года в соответствии с рекомендациями исполкома МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Дискуссии о том, может ли это быть реализовано и как именно это может быть реализовано, продолжаются», — добавили в комитете.

«МОК нашёл золотую середину»

В том, что МОК не хочет полностью идти на поводу западной стороны, стало понятно давно. Тем не менее назвать международную организацию другом России тоже нельзя. Международный олимпийский комитет пытается выдержать нейтралитет или усидеть на двух стульях. Из-за этого организация и оказалась в сложной ситуации: она не хочет идти на поводу как России, так и Украины, поэтому сталкивается с противоборством со всех сторон.

Тем не менее в самом МОК считают это верным подходом.

"Тот факт, что обе стороны в этом противостоянии недовольны, может указывать на то, что МОК нашёл некую золотую середину, опираясь на которую все стороны могут двигаться вперёд, чтобы внести вклад во взаимопонимание и мир. Всё Олимпийское движение твёрдо придерживается своих ценностей объединения мира в мирных соревнованиях.

Российская сторона хочет, чтобы МОК проигнорировал специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал любого человека с российским или белорусским паспортом. Обе позиции диаметрально противоположны миссии МОК и олимпийской хартии.

МОК в такой трудноразрешимой ситуации ориентируется на свои ценности, которые являются его компасом. Вот почему рекомендации МОК, ориентированные на спортсменов, касаются его основных ценностей мира, единства, солидарности и недискриминации", — говорится в заявлении.

Кроме того, МОК вновь раскритиковал обе страны, участвующие в конфликте: Россию — за политизированные решения в спорте, Украину — за запрет на выступление собственных спортсменов на турнирах с россиянами.

Какое решение по участию России в Олимпиаде-2024 МОК примет в итоге — неясно. Когда это произойдёт — тоже загадка для всех. Остаётся только надеяться, что спортсмены всё-таки смогут пробраться на Олимпийские игры.

Татьяна Постникова