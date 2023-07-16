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10:53 (мск), источник: Sport24

Знойная ведущая показала роскошную грудь в купальнике: «Какая секси! Очень красивая!»

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова показала шикарную фигуру на отдыхе.

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Она опубликовала в социальной сети фото, на котором позирует в оранжевом купальнике, демонстрируя роскошную грудь.

«Всем классной пятницы», — написала Ольга.

Подписчики Петриковой отметили в комментариях, что она сексуальна и красива:

— Красавица. Вас не узнать.

— Хороший загар.

— Очень красивая! Секси.

— Настоящая мечта из утренних снов! Мисс мира-2023!

— Ой, какая секси.

— Секси красавица.

— Даааааа, классная.

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