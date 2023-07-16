Знойная ведущая показала роскошную грудь в купальнике: «Какая секси! Очень красивая!»
Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова показала шикарную фигуру на отдыхе.
Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова показала шикарную фигуру на отдыхе.
Она опубликовала в социальной сети фото, на котором позирует в оранжевом купальнике, демонстрируя роскошную грудь.
«Всем классной пятницы», — написала Ольга.
Подписчики Петриковой отметили в комментариях, что она сексуальна и красива:
— Красавица. Вас не узнать.
— Хороший загар.
— Очень красивая! Секси.
— Настоящая мечта из утренних снов! Мисс мира-2023!
— Ой, какая секси.
— Секси красавица.
— Даааааа, классная.