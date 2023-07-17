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18:49 (мск), источник: Sport24

«Это подлость и предательство. Она подлежит анафеме»: Пономарев — о заявлении Исинбаевой про свои воинские звания

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву за ее заявления о своих воинских званиях.

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Источник: РИА "Новости"

Исинбаева в понедельник сообщила, что осенью возобновит работу в Международном Олимпийском комитете (МОК). По ее словам, она не попадает под сакнции, так как не состоит в вооруженных силах, а присвоенные ей ранее воинские звания носят номинальный характер.

«Это подлость и предательство. Она подлежит анафеме. Ее надо забыть. Званиями она поощрялась правительством за ее достижения в спорте, что она вытворяет сейчас — я не понимаю. Понятно, что все ее счета и недвижимость за границей, а если она будет поддерживать СВО, все это заморозят и отберут. Вот цена предательства», — приводит слова Пономарева РИА Новости.

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