«Чемпионов хотят перекупить». Российских атлетов, меняющих гражданство, заставят платить?

«Пока вопросов больше, чем ответов, честно говоря. Закон будет очень сложный. Основная задача простая — сохранить наших спортсменов, не допустить того, чтобы потерялись спортивные технологии, которые десятилетиями нарабатывали федерации, тренеры наши, школы. Мы должны не просто так не выпускать спортсменов, а ставить им условия, чтобы они минимально почувствовали ту проблему, которая сейчас существует для российского спорта. Понятно, что все мечтают быть олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Но страна сейчас в непростой ситуации. Надо с сердцем подойти к вопросу и понять, поддержать страну. Практически все спортсмены на сегодняшний день страну поддерживают и не собираются менять спортивное гражданство. Но, к сожалению, наверное, есть и те спортсмены, которые задумываются о том, чтобы сменить гражданство, потому что они хотят и мечтают выступить на соревнованиях и для них это в приоритете».