В МОК рассказали, кто из российских спортсменов может пропустить Олимпиаду

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе круглого стола со СМИ заявил, что российские и белорусские спортсмены в отдельных видах спорта не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации.

«Если мы допустим спортсменов из этих стран, то это будут нейтральные атлеты. Если Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать. Точно так же, если они не пройдут квалификацию, они не будут участвовать. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент мы довольны тем, как она развивается», — заявил Бах.

В марте совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.