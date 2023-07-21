Текущие события
Футбол. Еврокубки
20.07
Сараево
Торпедо Кт
П 2:4
11
Футбол. Еврокубки
20.07
Крусейдерс
Хака
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Шкупи
Хегельманн Литауэн
00
Футбол. Еврокубки
20.07
Дандолк
Мэгпайс
31
Футбол. Еврокубки
20.07
Влазния
Линфилд
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Хаверфордуэст
Шкендия
П 3:2
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Дерри Сити
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Викингур Р
Рига
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Сент-Патрик'с Атлетик
Дюделанж
23
Футбол. Еврокубки
20.07
Арсенал Тв
Алашкерт
16
Футбол. Еврокубки
20.07
Гленторан
Гзира Юнайтед
П 13:14
11
Футбол. Еврокубки
20.07
Неман
Вадуц
11
Футбол. Еврокубки
20.07
Эгнатия
Арарат-Армения
П 2:4
44
Футбол. Еврокубки
20.07
Викингур Л
Интер Э
11
Футбол. Еврокубки
20.07
Гиляни
Прогрес
02
Футбол. Еврокубки
20.07
Конна'с Куэй
КА Акюрейри
02
Футбол. Еврокубки
20.07
Динамо Мн
Железничар
12
Футбол. Еврокубки
20.07
Зимбру
Ла Фиорита
10
Футбол. Еврокубки
20.07
Динамо Бт
Тирана
12
Футбол. Еврокубки
20.07
Дила
ДАК
20
Футбол. Еврокубки
20.07
Левадия
Жилина
12
Футбол. Еврокубки
20.07
Милсами
Паневежис
01
Футбол. Еврокубки
20.07
Хонка
Тобол Кс
00
Футбол. Еврокубки
20.07
Транс
Пюник
03
Футбол. Еврокубки
20.07
РФШ
ФК Македония
41
Футбол. Еврокубки
20.07
Пайде
Б-36
02
Футбол. Еврокубки
20.07
Биркиркара
Марибор
12
Футбол. Еврокубки
20.07
Санта-Колома
Пенибонт
20
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
28Баста и Шнур, герой Кержаков и победное селфи: «Зенит» победил ЦСКА в Суперкубке России
01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Вайцеховская — про Исинбаеву: всё, что после спорта — это про не слишком умную женщину

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мыслями о положении двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в обществе после завершения профессиональной карьеры.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Самая большая, на мой взгляд, ошибка в отношении Лены Исинбаевой заключается в том, что мы пытаемся валить в одну кучу чисто спортивную часть вопроса и послеспортивную, так сказать: “Она выдающаяся спортсменка, в её честь столько раз играл гимн страны, а значит…”.

Да ничего это не значит. Вообще. Исинбаева — уникальная, совершенно выдающаяся спортсменка, и я считаю одной из самых непростительных ошибок со стороны МОК, что Елене не дали возможности выступить на Играх в Рио. По технике Исинбаевой (низкий поклон Евгению Васильевичу Трофимову) можно снимать учебные фильмы, и они будут актуальны ещё много лет.

Количество рекордов, которые Лена установила в прыжках с шестом, думаю, не будет перекрыто никогда. При нашей жизни — как минимум.

И вот тут точка. Full stop. Потому что всё, что было после спорта, — это вообще не про Исинбаеву-спортсменку. А про не слишком умную, не слишком образованную, не слишком эрудированную женщину, у которой… ну вот таким образом жизнь сложилась: сначала на учёбу и саморазвитие не было времени, потом, по всей видимости, желания и ощущения необходимости. Самооценка осталась с прежних времён — “я лучшая, я всё смогу”, всё это подкрепляется стремлением множества организаций и ведомств сделать блистательную некогда спортсменку лицом тех или иных инициатив, а в реальности мы имеем публичные высказывания об ЛГБТ, о Конституции и вот теперь — о номинальном майорстве.

Плюс абсолютная неспособность понять, что жизнь после спорта — это совершенно другая жизнь, в которой титулы только отягощают все твои промахи. И что эту самую жизнь ты продолжаешь строить точно так же, как строил спортивную карьеру. Если, разумеется, хочешь, чтобы имя снова начало работать на тебя», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Ранее слова Исинбаевой о «номинальности» её воинских званий вызвали большой резонанс в российском обществе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российских атлетов, меняющих гражданство, заставят платить
«Мои звания носят номинальный характер». Исинбаева отказалась от России?
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь