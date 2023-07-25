Исинбаева владеет элитной недвижимостью на острове Тенерифе, пишут СМИ

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По информации источника, бывшая спортсменка владеет домом в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона. Площадь недвижимости составляет около 200 квадратных метров и представляет собой элитный дуплекс. Также олимпийская чемпионка владеет собственностью в курортном городке Кальяо Сальвахе и автомобилем, который зарегистрирован на имя супруга, бывшего метателя копья Никиту Петинова.

Отмечается, что Исинбаева зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе со своим мужем и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе. Также СМИ сообщили о наличии у экс-спортсменки регистрации и идентификационного номера (NIE), который присваивается иностранцам, связанным с Испанией в силу своих экономических, профессиональных или социальных интересов.

Исинбаева 17 июля после долгого отсутствия в публичном поле заявила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). Бывшая спортсменка, имеющая звание майора, сказала, в частности, что воинские звания, полученные в период выступления за ЦСКА, имеют номинальный характер. По ее словам, у МОК на ее счет «нет никаких сомнений».