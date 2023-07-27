Минспорт Украины снял запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях с россиянами

«Был обнародован приказ министерства молодежи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов», — написал он в своем Telegram-канале. Депутат также отметил, что снятие данного запрета позволит украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии.